Siracusa, spiagge sporche dopo la notte di San Lorenzo: critiche all’amministrazione comunale

San Lorenzo alle spalle e polemica di Ferragosto alle porte: il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Paolo Cavallaro, critica duramente l’amministrazione comunale per la gestione delle spiagge libere e, in particolare, per quanto avvenuto nella notte di San Lorenzo.

“Basta con la solita tiritera dei giovani incivili – afferma Cavallaro –. Il problema non è nuovo, si ripete ogni anno e l’Amministrazione si limita a versare lacrime di coccodrillo. Certo, l’inciviltà di pochi c’è, ma a pagare è l’immagine di un’intera generazione che invece conosce e rispetta le regole della raccolta differenziata. Quest’anno, sulle spiagge, non c’era nemmeno un cestino per aiutare i meno zelanti”.





Il consigliere lancia un appello al sindaco: “Intervenga subito, prima di Ferragosto, posizionando grandi contenitori per la raccolta differenziata nei pressi delle spiagge e distribuendo sacchetti con messaggi chiari sul rispetto dell’ambiente. Sarebbe anche l’occasione per l’assessore all’Igiene Urbana di riscattarsi dopo una partenza infelice. Non sarà la soluzione definitiva, ma un miglioramento ci sarà”.

Cavallaro punta il dito anche contro Tekra, la ditta incaricata del servizio di igiene urbana: “Avrebbe dovuto occuparsi di queste attività per capitolato, ma tra varianti e indulgenze è sotto gli occhi di tutti come il servizio sia gestito male, nel silenzio di troppi”.

Il consigliere conclude chiedendo “prevenzione seria e concreta”, criticando quello che definisce “il messaggio di un’Amministrazione rassegnata e dalle idee confuse”.

Anche Sebastiano Musco, responsabile Territoriale Faro N.2 Movimento Controcorrente, punta il dito contro l’amministrazione comunale. “L’educazione civica non può ridursi a qualche post sui social nei giorni precedenti – dice -. È necessario un impegno costante, durante tutto l’anno, per diffondere una vera cultura del rispetto che coinvolga scuole, famiglie, associazioni e istituzioni. Il mare e le spiagge non sono terra di nessuno: sono patrimonio di tutti e come tali vanno tutelati.

Tuttavia, l’educazione da sola non basta. Per questo secondo Musco l’amministrazione comunale dovrebbe predisporre piani di prevenzione mirati, con presenza di polizia municipale e forze dell’ordine nelle aree critiche, controlli e sanzioni effettive per chi viola le ordinanze, servizi straordinari di pulizia immediatamente dopo gli eventi e campagne informative capillari con cartellonistica e avvisi fisici nelle zone sensibili, oltre alla comunicazione online.

“Non possiamo continuare a stupirci per problemi che si ripresentano ogni anno – conclude -. Eppure, ancora una volta, registriamo l’assenza dell’amministrazione comunale, distante e sorda di fronte ai problemi reali che attanagliano la nostra città.”