Siracusa, spiagge sporche dopo San Lorenzo. Mezzi meccanici in azione per ripulire i litorali: l’Ugl difende i lavoratori Tekra

Dopo le critiche mosse dalle forze politiche di opposizione sullo stato di sporcizia in cui sono state trovate le spiagge di Siracusa la mattina dopo la notte di San Lorenzo, interviene Paolo Iacono, segretario regionale UGL Igiene Ambientale, per difendere l’operato dei lavoratori.

“Bisogna fare opposizione, ma non schierarsi mai contro i lavoratori. È poco elegante mettere in dubbio il loro impegno: ci vuole qualche ora per ripulire tutti i rifiuti lasciati dai porci. Le responsabilità non vanno addebitate a chi svolge il proprio dovere con professionalità”, ha dichiarato Iacono.





Già nelle prime ore della mattina di oggi, i mezzi di Tekra e gli operatori erano al lavoro sulle spiagge di Fontane Bianche e Arenella, per ripristinare il decoro e consentire ai bagnanti di trascorrere la giornata in un ambiente pulito.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alle operazioni di pulizia”, ha concluso Iacono.