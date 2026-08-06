Siracusa, spiaggia di Via Iceta: il PCI chiede bonifica urgente

Politica · partito comunista

Il PCI di Siracusa sollecita l’urgente intervento di bonifica della spiaggia di Via Iceta. Nonostante l’area sia stata restituita alla cittadinanza circa un mese fa, dopo 15 anni di attesa, non è stata ancora bonificata né messa in sicurezza.

Il partito comunica inoltre che sabato 8 agosto, dalle 9 alle 12:30, promuoverà un’iniziativa di volontariato per una prima pulizia della spiaggia, a tutela della sicurezza dei bagnanti e della fruibilità del bene comune.

Per l’occasione, il PCI chiede la collaborazione delle istituzioni, in particolare la fornitura di personale di supporto, attrezzature per la setacciatura e la pulizia manuale della sabbia, e mezzi per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti presenti sul sito.