Siracusa, “Spiaggia per Tutti”: weekend di impegno e festa per riappropriarsi di via Iceta

La spiaggia di via Iceta si prepara a diventare, nel prossimo fine settimana, non solo un luogo da ripulire ma uno spazio da vivere e riconquistare. È questo lo spirito della manifestazione “Spiaggia per Tutti”, organizzata dal Comitato Siracusa Rialzati assieme al Partito Comunista Italiano.

L’appuntamento è fissato per domani 30 agosto alle 15:30, con ritrovo alla discesa a mare di via Riviera Dionisio il Grande 60. Due giornate di attività che uniscono impegno civico, socialità e divertimento, per rilanciare la fruizione del litorale e promuovere il rispetto dell’ambiente.





Il programma prevede la pulizia della spiaggia, attività sportive, musica dal vivo, teatro e giocoleria. Spazio anche alla cena condivisa con i partecipanti, al microfono aperto per idee e confronti, e a iniziative in mare con kayak e canotti per esplorare la costa.

Gli organizzatori sottolineano il carattere partecipativo e dal basso dell’iniziativa: ciascun cittadino è invitato a contribuire portando sacchi per i rifiuti, guanti, acqua, borracce e piccoli strumenti per vivere al meglio la giornata in spiaggia, sempre nel rispetto dell’ambiente.

L’evento, che ha già raccolto numerose adesioni, si concluderà domenica, poi la consegna al sindaco e al presidente del Consiglio comunale delle oltre 1.850 firme raccolte per sostenere le proposte di riqualificazione del litorale.

“La spiaggia è di tutte e tutti – affermano dal PCI e dal Comitato Siracusa Rialzati – vogliamo dimostrare che l’impegno civico può essere anche una festa, un momento di unione e di riappropriazione collettiva del nostro patrimonio naturale”.