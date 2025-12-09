Siracusa, spiegare ai giovani la gestione di un ente pubblico, domani incontro all’Einaudi

L’assessore al Bilancio, Pierpaolo Coppa, e il ragioniere generale del Comune, Carmelo Orefice, incontreranno domani (10 dicembre) gli studenti siracusani nell’ambito del progetto “Una finestra sulla gestione pubblica”, inserito nel Piano dell’offerta formativa comunale per l’anno scolastico in corso.

L’incontro si terrà dalle ore 9 nell’auditorium del liceo Einaudi, in via Canonico Nunzio Agnello, e vi parteciperanno anche gli studenti dei licei Corbino e Gargallo, dell’istituto tecnico “Rizza-Insolera” e del Comprensivo “Brancati”.

Il progetto, attraverso un’esperienza diretta e pratica, intende informare gli studenti sulle procedure e sulle responsabilità della gestione pubblica per far comprendere come la destinazione della risorse finanziarie, attraverso scelte politiche e gestionali, finisca per influenzare la vita dei cittadini. L’obiettivo è costruire un ponte tra teoria e realtà amministrativa per incoraggiare i giovani a diventare cittadini attivi e responsabili.