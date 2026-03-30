Siracusa, spiragli per il Ccr di Arenaura: dissequestro dietro l’angolo. Cavallaro (FdI): “Nessuna novità sul nuovo bando rifiuti”

Segnali positivi sul Centro comunale di raccolta di Arenaura, ma ancora nessuna risposta concreta sul nuovo capitolato per l’igiene urbana. È questo, in sintesi, il quadro tracciato da Paolo Cavallaro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, al termine del question time in Consiglio comunale. Sul CCR di Arenaura, Cavallaro parla di “buone nuove”, legate anche al lavoro di pressing svolto dall’opposizione. “La novità è che, come è già accaduto altre volte, le nostre interrogazioni hanno avuto lo scopo di svegliare l’amministrazione dal silenzio e dal sonno”, afferma il consigliere che riferisce come dopo l’interrogazione presentata il 12 marzo, il Comune avrebbe avviato due istanze, datate 22 e 27 marzo, per chiedere il dissequestro delle aree e degli impianti di Arenaura. L’obiettivo è consentire rilievi tecnici, misurazioni e verifiche preliminari in vista della partecipazione a un finanziamento.

“Si tratta di un passaggio importante – spiega Cavallaro – perché servirà per poter accedere a un mutuo, o comunque a una linea di finanziamento che l’amministrazione intende attivare, per qualche centinaio di migliaia di euro, così da riprendere il CCR di Arenaura, che è strategico per tutta la città”. Secondo il consigliere, le istanze sarebbero già state accolte dalla Procura, elemento che farebbe intravedere un possibile sblocco della vicenda: “Questo significa che qualcosa si sta muovendo. Speriamo di vedere il centro finalmente ripartire prima della fine di questa consiliatura”.

Ben diverso il giudizio sul fronte del nuovo appalto per l’igiene urbana, dove Cavallaro denuncia una situazione di stallo: “al momento non si sblocca nulla. La risposta degli uffici è stata piuttosto evasiva: un semplice ‘ci stiamo lavorando’. Francamente ci aspettavamo molto di più”. Il consigliere di Fratelli d’Italia torna a criticare duramente l’attuale sistema di raccolta: “La raccolta puntuale a Siracusa è stata un totale fallimento. Un fallimento che nasce già dall’impostazione del capitolato d’appalto, che aveva un difetto genetico evidente e che ha prodotto negli anni tutte le criticità che oggi vediamo”.

Per Cavallaro, la questione non è solo tecnica ma riguarda direttamente il volto della città. “Sul servizio di igiene urbana ci giochiamo tutto: accoglienza, pulizia, decoro e qualità della vita. È uno dei servizi più importanti in assoluto e non possiamo permetterci ulteriori ritardi – conclude – Riporteremo nuovamente il tema in Consiglio comunale, perché vogliamo sapere con chiarezza quali criticità sono state rilevate in questi anni e soprattutto quale modello di raccolta si intende adottare. Bisogna capire se si vuole proseguire con il porta a porta attuale o se sia il caso di pensare a una raccolta mista, più adatta alle esigenze di alcune zone del territorio”.