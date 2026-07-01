Siracusa, spogliatoi della Cittadella dello Sport in cattive condizioni. Il Pd annuncia un emendamento per reperire risorse

Gli spogliatoi della piscina olimpionica della Cittadella dello Sport versano in condizioni tali da richiedere interventi di manutenzione straordinaria. È la risposta del dirigente del settore Sport all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico di Siracusa, Angelo Greco, Massimo Milazzo e Sara Zappulla e “conferma ciò che atleti, famiglie e associazioni sportive denunciano da tempo. Una presa d’atto importante, ma adesso alle parole devono seguire i fatti – dicono i consiglieri Pd -. Non è accettabile che una delle principali strutture sportive della città continui a operare con spogliatoi che la stessa Amministrazione riconosce come bisognosi di interventi strutturali. In queste condizioni non si garantisce un utilizzo adeguato dell’impianto, né si assicurano standard decorosi e funzionali per gli utenti, gli atleti e le tante associazioni sportive che ogni giorno utilizzano la piscina e l’intera Cittadella dello Sport. Noi non vogliamo che la Cittadella dello Sport venga chiusa. Non vogliamo che vengano chiusi gli spogliatoi o che si arrivi a limitare l’attività sportiva. Al contrario, vogliamo evitare che si continui a rinviare fino al punto di compromettere definitivamente l’agibilità dell’impianto, con il concreto rischio che gli organismi competenti, incluso il CONI, possano arrivare ad assumere decisioni che nessuno auspica”.

Per questo chiedono che l’Amministrazione intervenga immediatamente, destinando le risorse necessarie alla manutenzione straordinaria degli spogliatoi. Il gruppo consiliare del Partito Democratico è pronto a fare la propria parte presentando un emendamento alla prossima variazione di bilancio per contribuire a reperire le risorse necessarie e accelerare gli interventi.

“Noi crediamo che il patrimonio pubblico si tutela, si cura e si mantiene. Le strutture sportive non si lasciano degradare nell’attesa di ipotetici progetti futuri; si preservano con una manutenzione costante e con investimenti straordinari quando sono necessari – concludono -. La risposta dell’Amministrazione dimostra che il problema esiste. Adesso non ci sono più alibi. Occorre stanziare subito le risorse necessarie, restituire dignità agli spogliatoi e garantire alle società sportive e ai cittadini un impianto all’altezza della sua funzione”.