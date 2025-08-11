Siracusa, spiagge sporche dopo la notte di San Lorenzo: Cavarra replica a Cavallaro

Il caso della sporcizia lasciata sulle spiagge libere di Siracusa dopo la notte di San Lorenzo accende lo scontro politico in Consiglio comunale. A fronte delle dure critiche mosse dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, all’amministrazione comunale, arriva la replica del consigliere Luigi Cavarra, vicepresidente della Commissione Territorio e Ambiente.

Cavallaro aveva denunciato l’assenza di cestini e contenitori per la raccolta differenziata sulle spiagge, puntando il dito contro l’amministrazione e contro Tekra, la ditta incaricata del servizio di igiene urbana.





Cavarra dal canto proprio risponde con fermezza, definendo “ingiusto” attribuire alla sola macchina comunale e agli operatori la responsabilità della sporcizia.

“Le spiagge vengono consegnate pulite ogni settimana e soprattutto prima della notte di San Lorenzo – dice Cavarra -. Nessuno ha ancora inventato un sistema di auto-sporcamento notturno: la responsabilità è di chi non rispetta gli spazi pubblici. È un problema educativo e culturale, non solo amministrativo”.

Il consigliere difende l’operato di amministrazione e lavoratori, ringraziando chi ha partecipato alle operazioni di pulizia, e sottolinea: “Io non sto dalla parte di chi sporca. Mi hanno insegnato sin da ragazzo a riportare i rifiuti a casa, come avviene in tutte le città civili. Chi sporca, sbaglia. Se dei ragazzi (o chiunque altro) abbandonano rifiuti sulla spiaggia, falò non autorizzati ecc. il problema è educativo ma soprattutto culturale, non solo amministrativo come lei afferma.

L’amministrazione – conclude – continuerà e deve fare la propria parte, ma è dovere di tutti noi mantenere pulito ciò che è stato consegnato in ordine. Solo così potremo garantire un ambiente decoroso e accogliente per residenti e turisti, e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza del rispetto per il bene comune.”

Il dibattito resta aperto, con Ferragosto alle porte e la gestione delle spiagge libere ancora al centro dello scontro politico.