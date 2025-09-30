Siracusa, sport e solidarietà alla Caldarella: raccolti 6.500 euro per il Madagascar

Una giornata di sport, memoria e solidarietà ha animato la vasca Caldarella lo scorso 27 settembre, dove il Rotary Club Siracusa, insieme al Panathlon, alla sezione provinciale del Coni e al Circolo Canottieri Ortigia, ha organizzato una partecipata raccolta fondi a favore della missione ITAOSI in Madagascar.

Nonostante il maltempo, l’iniziativa ha registrato una straordinaria adesione: dalle 14.30, atleti di tutte le società di nuoto siracusane e numerosi cittadini hanno riempito la piscina, offrendo il proprio contributo per la causa benefica.

Dalle 16.30 sono scesi in vasca i piccoli pallanotisti del C.C. Ortigia, dell’Ortigia Academy e dell’Aquatic Siracusa, che si sono sfidati non per il risultato, ma per il valore simbolico dell’iniziativa. Un’ora dopo, spazio alla presentazione ufficiale degli atleti del C.C. Ortigia 1928 e dell’Ortigia Academy, squadre che nella prossima stagione difenderanno i colori della città nei campionati di Serie A1 e A2 maschile di pallanuoto.

Alla presenza del commissario tecnico del Settebello, Sandro Campagna, la manifestazione ha vissuto attimi di forte emozione con il ricordo di Romolo Parodi, storico “maestro” di vita e sport recentemente scomparso, e di Paolo Caldarella, nel 32° anniversario della sua morte.

La serata si è chiusa con la proiezione di un filmato sulle attività della missione in Madagascar e con la consegna del simbolico assegno: raccolti 6.500 euro, grazie alla generosità di cittadini, società sportive, ordini professionali, aziende e Associazione Industriale di Siracusa.

Un risultato che dimostra, ancora una volta, la capacità della comunità siracusana di unirsi e rispondere con forza quando si tratta di solidarietà.