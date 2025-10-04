Siracusa, spostamento della farmacia da Epipoli a Scala Greca. Scimonelli: “serve un intervento istituzionale immediato”

“La decisione di spostare la sede farmaceutica dal quartiere Epipoli a Scala Greca rischia di penalizzare i cittadini di una periferia che avrebbe diritto a un presidio sanitario essenziale, concentrando invece il servizio in un’area già sufficientemente servita“. A dirlo è Ivan Scimonelli, consigliere comunale di Siracusa e capogruppo di Insieme che interviene così a seguito della determina dirigenziale con la quale il commissario ad acta ha stabilito che l’attività non aprirà nella zona di Epipoli, ma potrà farlo in viale Scala Greca, già abbastanza servita di farmacie.

Lo scorso 23 aprile, durante la seduta della III Commissione consiliare, Scimonelli ha illustrato la situazione alla presenza di Federfarma, dell’Ordine dei Farmacisti e dell’ASP. “Ho ribadito – spiega – come il Comune mantenga competenze di pianificazione territoriale delle farmacie e ho evidenziato, attraverso dati ufficiali ISTAT, che il trasferimento a Scala Greca non risponde ai criteri di distribuzione territoriale previsti dalla normativa”.

Per il capogruppo di Insieme i numeri parlano chiaro: Epipoli conta oltre 7.000 residenti e più di 2.700 famiglie senza una farmacia di prossimità e le zone limitrofe superavano già nel 2021 i 15.000 abitanti privi di adeguata copertura farmaceutica. Per questo a detta di Scimonelli, collocare la farmacia a Scala Greca significa “relegarla al margine dell’area non servita, invece che al centro, dove il servizio sarebbe realmente necessario“.

“Al termine della seduta – aggiunge -, i quattro punti da me proposti sono stati approvati all’unanimità dai commissari, dimostrando che la volontà politica di affrontare il problema c’è. Tuttavia, l’attività consiliare e amministrativa ha subito un rallentamento a seguito del recente rimpasto di Giunta, bloccando per mesi ogni azione concreta. Ora è necessario passare dalle parole ai fatti, con un intervento istituzionale immediato”.

Per questo il capogruppo di Insieme chiede la convocazione urgente di un tavolo tecnico con Commissario, ASP e Ordine dei Farmacisti; un sopralluogo ufficiale comunale sugli immobili disponibili a Epipoli; la richiesta formale al Commissario di sospendere la Determina fino al completamento delle verifiche e una delibera consiliare che affermi il principio dell’equa distribuzione territoriale del servizio farmaceutico.

“Ogni giorno conta – conclude Scimonelli -: se la Determina diventa definitiva senza queste verifiche, Epipoli sarà privata di un servizio essenziale. Il nostro obiettivo non è la polemica, ma garantire un risultato concreto per il quartiere, utilizzando tutti gli strumenti tecnici e istituzionali a disposizione.”