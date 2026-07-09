Siracusa, spunta un’edicola in largo Gilippo: è autorizzata

Ammettiamolo: ha fatto subito storcere il naso. Nella nuova area di piazza Euripide è apparsa ieri un’edicola, un chiosco, tra via Diaz e largo Gilippo. Subito sono emersi interrogativi e perplessità, soprattutto perché collocata in un’area oggetto di una recente riqualificazione urbana. Ma, piaccia o no, dall’esame degli atti amministrativi emerge che l’intervento è stato autorizzato attraverso un iter che ha coinvolto tutti gli enti competenti.

Non si tratta, infatti, di una nuova concessione commerciale, ma del trasferimento di un’edicola già esistente. La titolare dell’attività ha ottenuto il nulla osta per spostare il chiosco dalla precedente sede di piazza delle Dolomiti, al Villaggio Miano, nella nuova collocazione di largo Gilippo. Il manufatto autorizzato, con tanto di permesso di costruire, è una struttura prefabbricata in ferro di circa 14 metri quadrati, classificata come amovibile e destinata a rivendita di giornali e riviste. C’è pure il via libera della Soprintendenza, che ha subordinato il proprio parere favorevole all’utilizzo di finiture esterne beige, ritenute più compatibili con il contesto storico e urbano della Borgata.

Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti legati alla sicurezza idraulica. L’area ricade infatti in una zona individuata dal Piano di Assetto Idrogeologico come area di attenzione per possibili allagamenti. Per questo motivo l’Autorità di Bacino ha autorizzato l’intervento imponendo alcune prescrizioni specifiche: il chiosco dovrà essere dotato di un sistema di monitoraggio con sensori collegati ad avvisatori ottico-acustici per consentire un’eventuale evacuazione tempestiva e l’attività dovrà essere sospesa in caso di allerta meteo arancione o rossa (anche perché l’allagamento dell’area è cosa nota da anni).

L’iter autorizzativo comprende anche la concessione di occupazione del suolo pubblico, rilasciata con durata di dodici anni, fino al 2038. Parere favorevole è arrivato inoltre dal settore Mobilità e Trasporti del Comune, che ha imposto il rispetto di una distanza minima di un metro e mezzo dal ciglio della strada e il divieto di occupare tombini, caditoie o accessi ai sottoservizi e favorevoli sono anche i pareri dell’Asp di Siracusa per gli aspetti igienico-sanitari e della Polizia municipale, attraverso la sezione Annona, nell’ambito delle verifiche di rispettiva competenza.

Va chiarito però anche un altro aspetto. Il titolo rilasciato autorizza il chiosco come edicola per la vendita di giornali e riviste. Eventuali attività accessorie potranno essere svolte solo nei limiti consentiti dalla normativa di settore e dagli atti comunali. Diverso sarebbe invece un cambio di destinazione verso attività come bar, somministrazione di alimenti e bevande o altro esercizio commerciale autonomo: in quel caso non basterebbe la concessione attuale, ma servirebbero nuove verifiche, eventuali titoli commerciali, pareri sanitari e, se necessario, l’adeguamento della concessione di suolo pubblico e degli altri nulla osta.

Al di là del dibattito sull’opportunità di collocare un chiosco in un’area recentemente riqualificata, la documentazione amministrativa conferma quindi che il trasferimento dell’edicola è stato autorizzato al termine di un procedimento che ha acquisito tutti i nulla osta previsti dalla normativa vigente. Piaccia oppure no.