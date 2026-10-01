Siracusa, stadio De Simone e Borgata. Il Comitato: “Il bando da 40 milioni è un’occasione”

Attualità · Impianti sportivi

Quaranta milioni di euro per gli impianti sportivi siciliani e la possibilità, per ciascun ente, di ottenere finanziamenti fino a 4 milioni di euro. Per il Comitato Uniti per il Siracusa il bando regionale rappresenta un’occasione da cogliere anche per ripensare il futuro dello stadio Nicola De Simone.

Il comitato interviene chiedendo al Comune di Siracusa quali iniziative stia mettendo in campo per partecipare al bando e, soprattutto, quale progetto intenda proporre per lo stadio e per la Borgata, quartiere nel quale l’impianto è inserito.

Nel comunicato il Comitato ricorda i finanziamenti già ottenuti dall’amministrazione comunale, quantificati in circa un milione e mezzo di euro, utilizzati per l’omologazione e per una serie di interventi di miglioramento. “Interventi importanti e necessari“, riconosce il Comitato, che però ritiene non sufficienti rispetto alle esigenze di una struttura risalente agli anni Trenta.

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Da qui la richiesta di un intervento più ampio, che non si limiti agli aspetti funzionali alle partite ma punti a una complessiva riqualificazione dell’impianto, con un possibile ampliamento e nuovi servizi destinati agli spettatori.

Secondo il Comitato, la disponibilità di un finanziamento fino a 4 milioni di euro potrebbe consentire di “avviare una vera trasformazione del De Simone“. Per farlo, però, servirebbero una progettualità definita e una visione complessiva sul ruolo che lo stadio potrebbe avere all’interno della città.

Il ragionamento del Comitato va infatti oltre il calcio. Uno stadio collocato nel cuore di Siracusa, sostiene, potrebbe essere utilizzato anche per eventi e attività differenti dalle partite, diventando uno spazio di aggregazione e contribuendo alla valorizzazione dell’area circostante.

Il riferimento è soprattutto alla Borgata, quartiere che secondo il Comitato potrebbe beneficiare di una riqualificazione dell’impianto attraverso una maggiore attrattività dell’area, con ricadute sulle attività locali e la possibilità di favorire nuovi investimenti.

Da qui le domande rivolte direttamente all’amministrazione comunale: “Quali passi sta compiendo per partecipare al bando? Quale progetto e quale visione ha per il De Simone e per il quartiere che lo ospita?“

Il Comitato Uniti per il Siracusa considera dunque i 40 milioni messi a disposizione dalla Regione come una possibilità per affrontare una discussione più ampia sul futuro dell’impianto. “Questa è un’occasione da non perdere“, conclude il comunicato.