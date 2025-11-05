Ultime news

3 minuti di lettura
Scontro... in maggioranza

Siracusa, stalli di sosta riservati agli hotel: la IV Commissione si astiene, la parola al Consiglio comunale

Superfici riservabili che variano dai 10 ai 35 m² in base al numero di stanze e un vincolo di utilizzo esclusivo per operazioni di carico e scarico bagagli

Superfici riservabili che variano dai 10 ai 35 m² in base al numero di stanze e un vincolo di utilizzo esclusivo per operazioni di carico e scarico bagagli

3 minuti di lettura

Posti auto con criteri differenziati per le strutture ricettive, superfici riservabili che variano dai 10 ai 35 m² in base al numero di stanze e un vincolo di utilizzo esclusivo per operazioni di carico e scarico bagagli. La modifica all’articolo 56 del Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria — già approvata in Giunta lo scorso 29 luglio — prosegue il suo percorso tra mille difficoltà: durante l’ennesimo passaggio in IV Commissione consiliare, non sono mancati dubbi e osservazioni.

Siracusa, il Comitato Ortigia Resistente sulla delibera per i parcheggi degli hotel: “Una facciata di legalità per sanare un privilegio illegittimo”

Una nota

La proposta avanzata dalla Giunta prevede la possibilità di concedere aree di sosta riservate su suolo pubblico ad attività commerciali e di servizio, in particolare strutture alberghiere, autosaloni, officine di riparazione e autoscuole. Le concessioni, rinnovabili annualmente, riguarderebbero spazi immediatamente antistanti o nelle vicinanze dell’attività, con l’obbligo di segnaletica, manutenzione e limite di sosta pari a 40 minuti per ciascun veicolo.

La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di sicurezza o interesse pubblico e decade automaticamente dopo tre violazioni del Codice della Strada.

Martina Gallitto, componente della commissione e consigliere comunale, ha espresso perplessità sulla formulazione del testo: “Non mi ha convinto la proposta di modifica del regolamento. È prevista una sosta di 40 minuti, ma di fatto rimarrebbe a disposizione h24 per le strutture alberghiere. Inoltre, già oggi possono richiederle anche officine, autosaloni e autoscuole, ma almeno in quei casi dopo la chiusura si potrebbe consentire la sosta a tutti. Così rischiano di diventare parcheggi privati, penalizzando lavoratori e residenti, non solo in Ortigia, dove i posti scarseggiano. Mi sembra una misura azzardata”.

Secondo la Gallitto, il rischio è che le aree riservate si trasformino in spazi a uso esclusivo, difficili da controllare, con conseguenze negative per la viabilità e per chi vive o lavora nelle zone più congestionate.

La Commissione ha quindi deciso di astenersi dal voto, con l’astensione della maggioranza e il voto contrario dell’opposizione, rinviando la discussione al Consiglio comunale, dove il provvedimento sarà sottoposto al dibattito e al voto definitivo.

Sulle polemiche è intervenuto l’assessore Pierpaolo Coppa, che ha chiarito il senso della proposta: “L’astensione registrata in Commissione non rappresenta un voto contrario, ma la volontà di rimettere la valutazione al Consiglio, che è l’organo competente. L’intento dell’Amministrazione è assicurare un equilibrio tra il diritto delle imprese a disporre di spazi funzionali all’esercizio della propria attività e l’interesse pubblico alla corretta e ordinata fruizione del suolo”.

L’assessore ha poi ribadito che il provvedimento non mira a creare vantaggi per categorie specifiche, ma a regolare in modo più chiaro e trasparente un uso del suolo già esistente, definendo limiti precisi, controlli e criteri tecnici di sicurezza.

Il testo approderà ora in Consiglio comunale per il confronto finale tra maggioranza e opposizione. L’obiettivo dell’Amministrazione è arrivare a un regolamento aggiornato, più funzionale e coerente con le esigenze del settore turistico, senza però sottrarre spazi alla cittadinanza. Parola ai consiglieri.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni