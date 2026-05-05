Siracusa, stanziati 800 mila euro per le strade: dopo viale Paolo Orsi lavori notturni in via Elorina

L’amministrazione comunale di Siracusa stanzia 800 mila euro per un nuovo piano di manutenzione stradale straordinaria da realizzare lavorando nelle ore notturne. Il primo intervento, quello su viale Paolo Orsi, è iniziato domenica sera e si concluderà entro la fine della settimana. Nel stesso programma di lavori, in vista della stagione estiva, rientra anche il rifacimento di via Elorina.

“Dopo l’aggiudicazione degli interventi e la stipula dei contratti – spiega l’assessore alla Mobilità e trasporti, Enzo Pantano –, entriamo adesso nella fase operativa. Siamo partiti da un’arteria vitale per Siracusa, in entrata e in uscita da sud, e snodo cruciale per la viabilità cittadina. Le sue condizioni richiedevano un intervento deciso e integrale e in questo senso ci siamo mossi. Per limitare al massimo i disagi alla circolazione, abbiamo disposto che i lavori si svolgano esclusivamente nelle ore notturne. Si tratta di una scelta già adottata in passato, che si è rivelata efficace per conciliare le esigenze dei cantieri con quelle dei cittadini”.

Si lavorerà di notte anche in via Elorina “per la quale – prosegue Pantano – abbiamo previsto il rifacimento quasi integrale del manto stradale nel tratto che va dal mercato ortofrutticolo alla rotatoria di via Lido Sacramento. In questo caso le il cantiere aprirà non appena sarà completato il nuovo impianto di illuminazione pubblica”.

Nel piano strade rientrano anche altri interventi diffusi sul territorio comunale: riviera Dionisio il Grande, via Avola, via Servi di Maria oltre ad ampi tratti di traversa Monasteri di Sotto e traversa Isola. “E dove necessario ed utile – assicura l’assessore – procederemo disponendo lavori notturni per evitare disagi a cittadini e automobilisti”.