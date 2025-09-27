Siracusa, stasera la chiusura dell’Ortigia Film Festival: Fabrizio Gifuni e Barbara Bouchet ospiti speciali della serata finale

La diciassettesima edizione di Ortigia Film Festival si conclude stasera con la grande serata finale nella suggestiva Arena Minerva (in caso di pioggia la serata di premiazione si svolgerà nella sala del teatro Massimo). A partire dalle 21 il pubblico sarà protagonista di un appuntamento molto atteso e carico di emozione, la cerimonia di premiazione dei vincitori delle sezioni in concorso che vedrà anche la consegna dei Premi all’Eccellenza Cinematografica a Fabrizio Gifuni e Barbara Bouchet.

A condurre la serata ci sarà Alessio Accardo, mentre Laura Delli Colli accompagnerà i due artisti in un doppio incontro con il pubblico, un dialogo capace di intrecciare ricordi personali, aneddoti di set e riflessioni sulle loro straordinarie carriere. Fabrizio Gifuni, interprete versatile e profondo, premiato con David di Donatello e Nastri d’Argento, ha saputo muoversi con la stessa intensità tra cinema, teatro e televisione, regalando ruoli indimenticabili da La meglio gioventù a Esterno notte, fino al recente successo alla Mostra di Venezia con Portobello di Marco Bellocchio.

Barbara Bouchet, icona assoluta del cinema italiano degli anni ’70 e diva cosmopolita che ha lavorato tra Hollywood e Cinecittà con maestri come Otto Preminger, Martin Scorsese e Mauro Bolognini, riceverà a Siracusa un riconoscimento che celebra la sua carriera e il suo status di sex symbol intramontabile, amato ancora oggi da registi come Quentin Tarantino.

La serata proseguirà con la proclamazione e la proiezione delle opere vincitrici delle sezioni competitive di Ortigia Film Festival: il Concorso Lungometraggi Opere Prime e Seconde Italiane, il Concorso Internazionale Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. I lavori scelti dalle giurie e dal pubblico chiuderanno idealmente un percorso fatto di scoperte e di nuove visioni.

Le giurie di questa edizione, presenti alla serata, sono composte da Isabella Cocuzza Valentina Cervi e Corrado Fortuna per i lungometraggi, Fabio Bobbio e gli studenti del CSC – sede Sicilia per i documentari internazionali, e da Simone Morandi, Lucrezia Lante della Rovere e Ester Pantano per i cortometraggi internazionali.

La diciassettesima edizione si chiude dunque celebrando il cinema come luogo di incontro, visione e memoria condivisa.

Ortigia Film Festival è diretto da Lisa Romano e Paola Poli, fondato da Lisa Romano, Roberto Gallo e Carmen Bianca e organizzato dall’Associazione culturale Sa.Li.Ro’. Da quest’anno si avvale anche di un Comitato Culturale composto da Gianni Canova, Steve Della Casa, Laura Delli Colli e Teresa De Santis. Nel corso degli anni il festival ha ricevuto la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di MiC, Comune di Siracusa, Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Unesco. Media partner: Rai Cultura, Rai Movie, Rai Radio 3, Cinecittà News, Cinematographe.it, Taxidrivers, The Hot Corn, Modern Times Review, La Sicilia, SiracusaNews, Tris, TamTamTv.