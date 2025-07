Siracusa stasera su Rai 3 in “Kilimangiaro on the road”

Siracusa torna stasera sulla Rai in una puntata di “Kilimangiaro in the road”, alle 21,20 su Rai 3, girata nel mese di giugno con il supporto della Film Commission del Comune.

La storica conduttrice della fortunata trasmissione, Camila Raznovich, racconterà la città e la sua storia attraverso alcuni luoghi simboli come piazza Duomo, il lungomare di Ortigia, il Castello Maniace, la Fonte Aretusa, il Tempio di Apollo, la Latomia dei Cappuccini. Con lei, i compagni di viaggio fissi: l’astrofico Luca Perri e Paolo Magri, direttore dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale), ospite in città in altre occasioni, che parlerà del ruolo del Mediterraneo e di Siracusa come crocevia di interessi e culture.