Siracusa, statua di Enzo Maiorca: affidata la realizzazione dell’opera da 81 mila euro

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Un nuovo passo verso la realizzazione della statua dedicata a Enzo Maiorca, il campione siracusano di apnea scomparso nel 2016. Il Comune di Siracusa ha affidato allo scultore veneziano Tiziano Favaretto la realizzazione e l’installazione dell’opera che sarà collocata permanentemente in Largo della Gancia, sul Lungomare di Levante, a Ortigia. L’affidamento riguarda il progetto denominato “Risalita”, risultato vincitore del concorso di idee promosso dall’amministrazione comunale per rendere omaggio al primatista mondiale di immersione in apnea.

Il percorso amministrativo era stato avviato nel 2024, con l’approvazione dell’avviso pubblico e lo stanziamento di 90 mila euro. Dopo la valutazione delle proposte, nel dicembre 2025 la commissione aveva individuato come vincitore il progetto presentato da Favaretto, al quale era stato riconosciuto un premio di 5 mila euro, successivamente liquidato nel settembre scorso. Il Comune ha approvato l’esito della trattativa diretta avviata il 29 ottobre sulla piattaforma telematica Net4market, affidando allo scultore la realizzazione dell’opera per un importo complessivo di 81.100 euro, comprensivo degli oneri fiscali.

Il costo dell’intervento era stato aggiornato nelle scorse settimane. A fronte di una precedente offerta, Favaretto ha presentato una nuova valutazione economica pari a 69 mila euro, oltre agli oneri di legge, motivando l’incremento con l’aumento dei costi di fusione e spedizione dell’opera. L’affidamento comprende tutte le attività necessarie alla realizzazione e alla collocazione della scultura: dalla progettazione ai materiali, dal trasporto all’installazione, fino al fissaggio al basamento, all’impianto di illuminazione e alle certificazioni previste. L’opera sarà installata in Largo della Gancia, uno dei punti del lungomare di Ortigia affacciati sul mare, per ricordare il legame tra Enzo Maiorca e la sua città.