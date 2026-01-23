Siracusa, stava cercando di rubare dentro un’auto in sosta: arrestato

Agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa hanno arrestato un uomo di 41 anni, di origine marocchina, per furto su autovettura.
I Poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, hanno sorpreso il quarantunenne mentre cercava di rubare all’interno di un’autovettura in sosta. All’uomo è stato anche contestato il reato di porto di oggetti atti ad offendere.
