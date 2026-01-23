Ultime news

Siracusa, stava cercando di rubare dentro un’auto in sosta: arrestato

All’uomo è stato anche contestato il reato di porto di oggetti atti ad offendere

La polizia di Stato in Ortigia

Agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa hanno arrestato un uomo di 41 anni, di origine marocchina, per furto su autovettura.

I Poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, hanno sorpreso il quarantunenne mentre cercava di rubare all’interno di un’autovettura in sosta. All’uomo è stato anche contestato il reato di porto di oggetti atti ad offendere.


