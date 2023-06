Siracusa, Stefania Prestigiacomo ricorda Silvio Berlusconi: “oggi è il giorno più triste, la chiusura di un capitolo appassionante e intenso della vita italiana”

“Oggi è il giorno più triste. La chiusura di un capitolo appassionante e intenso della vita italiana. Il presidente Berlusconi, l’italiano più popolare in tutto il mondo, ha cambiato il nostro Paese, lo ha traghettato dal ‘900 al nuovo millennio, intuendo prima e meglio di altri le trasformazioni profonde della società, i bisogni, i sogni, le esigenze delle persone”. A dirlo è Stefania Prestigiacomo, a lungo parlamentare e ministro. Prestigiacomo ha legato la sua vita politica a quella di Silvio Berlusconi. Ha esordito nel nuovo movimento politico, Forza Italia, nel 1994, quando viene eletta alla Camera dei deputati, nella circoscrizione Sicilia 2. È stata componente della Commissione lavoro pubblico e privato, componente della commissione speciale per l’infanzia e membro supplente del Consiglio d’Europa e dell’Ueo. Nel corso della legislatura è stata, fra l’altro, firmataria della legge contro la violenza sessuale sulle donne. È la legge che ha trasformato il reato di violenza sessuale da “delitto contro la moralità pubblica e il buon costume”, in reato “contro la persona”. Due anni dopo, alle elezioni del 1996 è stata rieletta alla Camera, stavolta col sistema maggioritario, nel collegio uninominale di Siracusa.

“Ha dato voce e cittadinanza politica – prosegue – al popolo moderato e liberale, ha dato risposte alla gente che chiedeva libertà e sviluppo. Le sue spalle larghe gli hanno consentito di sopportare l’ostilità e le persecuzioni giudiziarie. Spero che oggi anche i suoi più ostinati avversari politici ne riconoscano i meriti e il valore. In questo momento il dolore personale si sovrappone al lutto politico”.

Stefania Prestigiacomo ha ricoperto l’incarico di vicepresidente del gruppo parlamentare di Forza Italia a Montecitorio, di componente della commissione lavoro pubblico e privato e di membro del gruppo interparlamentare Italia-Spagna. Nel 2001 il Presidente del Consiglio Berlusconi l’ha scelta, a 34 anni, come Ministro per le pari opportunità, incarico mantenuto sino al 3 maggio 2006 con la fine del Governo Berlusconi III. È stata tra i più giovani ministri della storia della Repubblica. Nominata ministro durante la sua gravidanza, ha partorito alla fine del 2001.

Ricandidata e rieletta deputata alla Camera per la quinta volta alle politiche del 2008, dove Berlusconi porta alla vittoria per la terza volta il centro-destra, l’8 maggio 2008 diventa Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel quarto governo Berlusconi giurando nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, incarico che mantenne fino alla fine dell’esecutivo il 16 novembre 2011.

Nel corso del suo triennio al governo, l’Italia ha approvato la strategia europea per la riduzione dei gas serra, il cosiddetto “20-20-20”. È stato anche avviato, dopo anni di attesa e di rinvii il divieto di uso per i sacchetti di plastica non biodegradabile. È stata modificata la normativa sulle trivellazioni petrolifere off-shore introducendo limiti molto più rigidi per le estrazioni degli idrocarburi in mare. È stato varato il piano nazionale di prevenzione per il dissesto idrogeologico. Sono state velocizzate le procedure autorizzative per le autorizzazioni integrate ambientali (Aia). Nel 2009 l’Italia ha ospitato il G8 ambiente nel corso del quale è stata approvata la “Carta di Siracusa” per la tutela della biodiversità. Il 16 novembre 2013, con la sospensione delle attività del Popolo della Libertà, aderisce alla rinascita di Forza Italia. Alle politiche del 2018 viene rieletta con Forza Italia nel proporzionale Sicilia 2 e diventa vice presidente della Commissione Bilancio. Alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022, dopo che le è stato preferito Renato Schifani per la presidenza della regione Sicilia, viene candidata per il Senato come capolista nel collegio plurinominale Sicilia 02; non riuscirà ad essere rieletta lasciando il Parlamento dopo 28 anni.

“È stato un grande onore e mi sento una privilegiata per aver contribuito in Sicilia alla nascita di Forza Italia nel lontano ’93 – conclude – Nella mia lunga militanza parlamentare e negli incarichi di governo è stato, un faro, il mio unico punto di riferimento. La sua creatura, Forza Italia è stata anche la mia vita. Oggi – conclude – è il giorno più triste. Il presidente se n’è andato quando ci sarebbe stato più bisogno di lui, della sua esperienza, della sua visione, della sua capacità di costruire il futuro dell’Italia. Un forte abbraccio ai suoi familiari tutti e alla nostra comunità politica che lo piange”.