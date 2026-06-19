Siracusa, sterpaglie all’incrocio tra le vie Paolo Rio e Teofanie: visibilità ridotta al minimo

Un lettore tramite whatsapp ci segnala:
“Incrocio tra via Paolo Rio e via Teofanie: si segnala una situazione di grave pericolo per la circolazione stradale a causa della visibilità praticamente nulla dovuta alla presenza di sterpaglie su un’area comunale in stato di abbandono. Negli anni si sono verificati diversi incidenti. In passato venivano effettuati interventi minimi di pulizia per garantire una migliore visibilità, ma attualmente l’area risulta completamente trascurata, con conseguente aumento del rischio per gli automobilisti che da via Paolo Rio si devono immettere in via Teofanie”
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