Siracusa, stop ai doppi turni al “Federico II di Svevia”: si torna nella sede di viale Polibio

Buone notizie per studenti, docenti e famiglie dell’istituto “Federico II di Svevia” di Siracusa. Dopo settimane di doppi turni resi necessari dal distacco dell’intonaco dal soffitto di alcune aule, la situazione torna gradualmente alla normalità.
Alcune classi potranno infatti rientrare nella sede di viale Polibio, consentendo la fine dei doppi turni e il ritorno a una regolare organizzazione didattica.
