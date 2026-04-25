Siracusa, stop al cantiere del Polo per l’infanzia a Cassibile: la precisazione dell’impresa esecutrice dei lavori

In riferimento all’articolo recentemente pubblicato in merito alle presunte vicende riguardanti il cantiere del “Polo per l’infanzia” di Cassibile, l’impresa esecutrice dei lavori, anche per il tramite del proprio difensore Avv. Angelo Giudice, ritiene doveroso intervenire al fine di tutelare la propria immagine, il buon nome e la reputazione professionale.

Ecco la nota: “Contrariamente a quanto riportato, si precisa che l’impresa non ha mai esercitato alcun diritto di recesso dal contratto di appalto. La cessazione del rapporto contrattuale è, invece, avvenuta a seguito di un provvedimento di risoluzione disposto dalla stazione appaltante, ritenuto dalla scrivente ingiusto, illegittimo e privo di fondamento, in quanto basato su presunti ritardi ed inadempienze che l’Impresa contesta fermamente perché del tutto inesistenti. Sin dalla consegna del cantiere, avvenuta oltre due anni fa, l’Impresa ha agito con la massima diligenza e professionalità, segnalando tempestivamente e formalmente le gravi criticità progettuali riscontrate, tali da incidere sulla sicurezza strutturale dell’opera. In tale contesto, ha ripetutamente sollecitato interventi correttivi e proposto soluzioni tecniche idonee, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e delle stringenti regole connesse ai finanziamenti PNRR.

Nonostante l’impegno profuso e la piena disponibilità al confronto, il comportamento della stazione appaltante si è rivelato ostile e non collaborativo, impedendo di fatto il raggiungimento di una soluzione tecnica condivisa che consentisse la regolare prosecuzione dei lavori. L’Impresa, pertanto, ha già intrapreso e continuerà ad intraprendere tutte le azioni necessarie nelle sedi competenti per la tutela dei propri diritti e per l’accertamento della verità dei fatti. Si respinge con fermezza ogni ricostruzione che possa ledere l’onorabilità e la correttezza

professionale dell’Impresa, la quale ha sempre operato nel rispetto delle regole, con senso di responsabilità e nell’interesse della buona riuscita dell’opera pubblica. Nel rispetto del principio di correttezza dell’informazione, si auspica che la vicenda possa essere rappresentata in modo completo ed equilibrato, anche nell’interesse della collettività”.