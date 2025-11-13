Siracusa, stop al conferimento della plastica nei CCR e nelle isole ecologiche

Momentanea sospesione conferimento dei rifiuti in plastica a Siracusa. A causa dell’indisponibilità temporanea dell’impianto di trattamento, da oggi, giovedì 13 novembre 2025, il conferimento dei rifiuti in plastica (multimateriale) nei CCR fissi e mobili e nelle isole ecologiche informatizzate è momentaneamente sospeso.

La sospensione, da quanto si apprende, sarà sospeso fino a nuova comunicazione da parte del Comune o della Tekra che gestisce il servizio di igiene urbana in città