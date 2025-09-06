Siracusa, “Stop al massacro di Gaza”: Cgil, politica e associazioni consegnano un documento al Prefetto

Si è tenuta questa mattina la manifestazione della Cgil sotto la Prefettura di Siracusa per chiedere la fine delle violenze a Gaza. Oltre un centinaio di persone tra aderenti al sindacato, attivisti e giornalisti (Assostampa, il sindacato dei giornalisti ha aderito all’iniziativa) si sono ritrovate a partire dalle 9.30 in piazza Archimede per poi, attraverso una delegazione, essere accolti dal Prefetto Chiara Armenia cui è stato consegnato un documento.

“La Camera del Lavoro di Siracusa – si legge nel documento consegnato al Prefetto – , in coerenza con i valori fondativi della Cgil e nel solco dell’impegno a difesa dei diritti umani e della pace, ha promosso per la giornata odierna una mobilitazione pubblica in adesione alla Global Sumud Flotilla, la più vasta iniziativa civile e non violenta mai organizzata a livello internazionale per rompere l’assedio della Striscia di Gaza. Consegniamo a Lei, rappresentante del Governo sul nostro territorio, questo documento affinché sia veicolo di una richiesta chiara e ferma: l’Italia si schieri dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale”.





La Cgil insieme con Arci, Assostampa, PD, M5S, AVS, PCI e Sinistra Futura hanno voluto ricordare come da mesi, la popolazione civile della Striscia di Gaza sia vittima di un assedio che si traduce in bombardamenti, fame, isolamento forzato, negazione dei più elementari diritti alla salute, alla sicurezza, all’autodeterminazione. Migliaia di civili, tra cui bambini, donne e operatori umanitari, hanno perso la vita; interi quartieri sono stati distrutti; ospedali e strutture sanitarie ridotti all’inagibilità.

“L’assedio, unito alla politica di colonizzazione dei territori occupati – si legge ancora nel documento -, rappresenta una violazione palese del diritto internazionale e mina ogni prospettiva di soluzione politica basata sulla coesistenza dei due popoli. Come organizzazione sindacale dei lavoratori e delle lavoratrici, la Cgil non può tacere di fronte a questa tragedia. Abbiamo aderito convintamente alla Global Sumud Flotilla perché essa rappresenta un atto di resistenza civile e di solidarietà concreta: aiuti umanitari, ma anche e soprattutto un messaggio politico universale.”

Nelle prossime settimane, la Cgil proseguirà con raccolte fondi e con iniziative pubbliche, insieme alle ONG italiane, per garantire beni di prima necessità e sostegno diretto alle famiglie palestinesi. Alla luce di quanto esposto, il sindacato chiede al Governo italiano di impegnarsi attivamente per la fine immediata dei bombardamenti e dell’assedio di Gaza, chiedendo l’apertura di corridoi umanitari sicuri, sostenere il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, nel quadro del riconoscimento pieno dello Stato di Palestina, adoperarsi nelle sedi internazionali e comunitarie per la sospensione di ogni accordo commerciale con i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali israeliani, in linea con le richieste già avanzate dalla Confederazione Europea dei Sindacati e di schierarsi apertamente dalla parte del diritto internazionale, riaffermando il ruolo dell’Italia come Paese fondatore dell’ONU e promotore di pace e cooperazione.