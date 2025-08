Siracusa, stop al regolamento del Camposcuola. De Simone (FI): “serve un percorso condiviso col Libero Consorzio”

Il Comune di Siracusa ha sospeso l’applicazione del regolamento relativo all’uso del Camposcuola “Pippo Di Natale”, in seguito a un’interrogazione presentata da esponenti di Forza Italia e Fratelli d’Italia, che hanno sollevato dubbi sulla validità dell’iter approvativo.

A spiegare la questione è stato il consigliere comunale Damiano De Simone (Forza Italia), che ha evidenziato come il regolamento in vigore, approvato con delibera n. 143 del 2019, non sia mai stato sottoposto al Libero Consorzio comunale, comproprietario dell’impianto assieme al Comune. Secondo De Simone, “l’unico regolamento effettivamente legittimo è quello del 2014”, l’unico ad aver rispettato il percorso amministrativo completo, con l’approvazione da parte di entrambi gli enti proprietari.





“Il Camposcuola – dice il consigliere comunale di Forza Italia – è stato venduto in maniera indivisa alla Provincia e al Comune di Siracusa. Entrambi hanno pari diritti, inclusa la co-adozione del regolamento d’uso e fruizione dell’impianto”.

Il consigliere evidenzia che nel 2019 non fu acquisito il nulla osta dell’allora commissario straordinario del Libero Consorzio. Ora, secondo l’esponente di Forza Italia, sarà necessario riaprire il confronto con l’attuale Presidenza e il Consiglio provinciale per garantire la validità del regolamento. Una sospensione che però – rassicura De Simone – non mette in discussione le recenti installazioni inaugurate al Camposcuola, come i nuovi campi da padel e basket 3vs3.

“Al contrario, è un’opportunità per integrare il regolamento con articoli che disciplinino anche l’uso di queste nuove aree – ha affermato -. Una volta definita la proposta, dovrà passare dal Consiglio provinciale per completare l’iter.”

Altro tema centrale è quello delle tariffe di utilizzo delle strutture, che secondo Forza Italia devono essere sostenibili e tenere conto del ruolo sociale dello sport. “Non si tratta solo di numeri – spiega De Simone –. Il Camposcuola è frequentato da tante associazioni che recuperano ragazzi dalla strada, rappresentando un presidio educativo e sociale fondamentale. Lo sport, oggi riconosciuto anche dalla Costituzione come diritto, deve rimanere accessibile.”

Senza invocare l’azzeramento totale dei costi, Forza Italia chiede tariffe eque e proporzionate, riconoscendo alle società dilettantistiche un ruolo chiave nella lotta alla dispersione scolastica e alla devianza giovanile. “A queste realtà – conclude De Simone – va dato sostegno, non solo morale, ma anche economico, evitando che i costi diventino un ostacolo alla partecipazione sportiva.”