Attualità · risam

Anche oggi, mercoledì 18 novembre, a Siracusa sono sospesi i servizi di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo comunicano la Risam Ecologia, la società che gestisce il servizio di igiene urbana, e il Comune di Siracusa.

Lo stop è legato ai problemi all’impianto Fg di Belpasso, in provincia di Catania, dove vengono conferiti gli ingombranti e i Raee. L’impianto è stato colpito da un incendio nella notte tra il 13 e il 14 novembre.

I servizi sospesi sono tre:

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-la raccolta a domicilio di ingombranti e Raee;

-il conferimento di ingombranti e Raee nei centri comunali di raccolta (Ccr);

-la raccolta di ingombranti e Raee abbandonati in città.

La sospensione resterà in vigore fino a nuova comunicazione. Nel frattempo, per non aggravare la situazione, è importante non abbandonare in strada mobili, materassi ed elettrodomestici, in attesa della ripresa del servizio.