Siracusa, stop alla raccolta di plastica e metalli: da domani sospeso il servizio

Attualità · Igiene urbana

Si ferma temporaneamente a Siracusa la raccolta degli imballaggi misti, plastica e metalli. A comunicarlo è Risam, la società che gestisce il servizio di igiene urbana in città, attraverso un avviso diffuso sui propri canali social.

La sospensione scatterà da domani, martedì 6 ottobre 2026, a causa, spiega la società, di una grave e diffusa criticità che sta interessando gli impianti siciliani destinati alla ricezione degli imballaggi in plastica. La saturazione delle capacità di stoccaggio avrebbe infatti costretto diversi Comuni a interrompere temporaneamente la raccolta della frazione.

Nel caso di Siracusa, Risam riferisce che il provvedimento è legato all’improvviso blocco dell’impianto di destinazione finale, che rende al momento impossibile procedere regolarmente con lo scarico del materiale raccolto.

La sospensione riguarda l’intero servizio di raccolta del multimateriale e non soltanto il porta a porta. Sono interessate, infatti, le utenze domestiche e non domestiche, i Centri comunali di raccolta, sia fissi che mobili, e le isole ecologiche informatizzate.

L’indicazione rivolta ai cittadini è quindi quella di non esporre i rifiuti della frazione multimateriale nella giornata interessata e di trattenerli temporaneamente presso le proprie abitazioni, in attesa di nuove comunicazioni sulla ripresa del servizio.

Il problema non riguarda esclusivamente Siracusa. Negli ultimi mesi la filiera della raccolta e del riciclo della plastica ha registrato criticità legate alla disponibilità degli impianti e alla saturazione delle piattaforme. Una situazione che ha già portato altri Comuni, anche al di fuori della Sicilia, a disporre sospensioni temporanee della raccolta.

A Siracusa, intanto, Risam precisa che il disservizio è indipendente dalla gestione della società e dalla volontà dell’Amministrazione comunale, trattandosi, secondo quanto comunicato, dell’impossibilità oggettiva di conferire il materiale presso la piattaforma di destinazione.

La raccolta delle altre frazioni, nell’avviso diffuso da Risam, non viene indicata come interessata dalla sospensione e prosegue quindi secondo le modalità ordinarie. Non è stata ancora indicata una data per la ripresa. La società fa sapere che seguiranno aggiornamenti non appena sarà possibile ripristinare regolarmente i conferimenti.