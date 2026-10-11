Siracusa, stop alla raccolta di plastica e metalli: FdI chiede soluzioni urgenti

Politica · Ambiente

Individuare subito aree idonee al deposito temporaneo degli imballaggi e predisporre un piano per riprendere quanto prima la raccolta di plastica e metalli. È la richiesta rivolta al sindaco e all’assessore all’Igiene urbana dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Siracusa, che interviene sul blocco del servizio scattato il 6 ottobre.

Da quella data, i cittadini sono stati invitati a trattenere in casa questi rifiuti, con la sospensione dei conferimenti anche nei centri comunali di raccolta e nelle isole ecologiche. Una situazione che, secondo i consiglieri Paolo Cavallaro e Paolo Romano, sta creando difficoltà alle famiglie e alle attività economiche, alimentando malumori tra chi rispetta le regole della raccolta differenziata.

Il problema, legato alla saturazione delle piattaforme di conferimento e che interessa diversi Comuni, richiede un intervento coordinato. Per Fratelli d’Italia, tuttavia, anche l’amministrazione comunale deve attivarsi per individuare soluzioni alternative e garantire informazioni puntuali sull’evoluzione della vicenda.

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Il gruppo chiede quindi una verifica urgente delle aree disponibili, già attrezzate e utilizzabili nell’immediato, valutando anche le possibilità offerte dai centri comunali di raccolta operativi. L’obiettivo è individuare una soluzione provvisoria che consenta di ridurre i disagi in attesa del ripristino della normale filiera di conferimento.

Tra le ipotesi avanzate figura anche il parcheggio Mazzanti, attualmente chiuso e in attesa di verifiche. La proposta è di valutare, dopo la pulizia dell’area e previo accertamento di tutti i requisiti di legge e di sicurezza, la possibilità di destinare una parte della struttura al posizionamento di grandi cassoni mobili. Qui potrebbero essere accantonati temporaneamente gli imballaggi raccolti dal gestore, in attesa che si sblocchi la situazione delle piattaforme.

Una proposta che resta subordinata alle necessarie verifiche e che, nelle intenzioni dei consiglieri, punta a individuare una risposta concreta a un problema che rischia di protrarsi. Il timore espresso da Fratelli d’Italia è che la sospensione del servizio possa scoraggiare la partecipazione dei cittadini alla differenziata e favorire l’abbandono dei rifiuti.

“Anche se la situazione dovesse sbloccarsi in tempi brevi, riteniamo doveroso sollevare il problema e cercare ogni possibilità concreta per dare continuità alla raccolta e ridurre il disagio dei cittadini”, scrivono i consiglieri Paolo Romano e Paolo Cavallaro.