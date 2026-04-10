Interruzione temporanea dell’erogazione idrica prevista a Siracusa per consentire lavori sulla rete. Siam comunica che, a partire dalle 21:30 di martedì 14 aprile e fino all’1:00 circa di mercoledì 15, sarà sospesa la distribuzione dell’acqua proveniente dal serbatoio Teracati, che serve l’intero quartiere della Borgata.
Il provvedimento si rende necessario per permettere il collegamento di un nuovo tratto della condotta idrica in via Trapani, realizzato dall’impresa Tixe Srl per conto del Comune.
Al momento della riattivazione del servizio potrebbero verificarsi disservizi temporanei, legati alla presenza di aria nella condotta. Tali anomalie potrebbero manifestarsi in modo irregolare anche nelle giornate successive, tra mercoledì e giovedì, fino al completo ripristino delle normali condizioni della rete.
L’azienda invita i residenti a organizzarsi in anticipo, accumulando una modesta riserva d’acqua per le esigenze essenziali prima dell’inizio dell’interruzione. Si raccomanda inoltre di non utilizzare elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie durante lo stop e nelle ore immediatamente successive alla riapertura.
Una volta ripreso regolarmente il servizio, è consigliabile lasciare scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti, così da eliminare eventuali residui d’aria presenti nelle condotte.
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