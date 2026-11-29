Attualità · fino al 4 dicembre

Sono tra le strade più recentemente riqualificate della città, eppure necessitano già di nuovi interventi di manutenzione. Da lunedì 30 novembre tornano gli operai tra largo Gilippo, piazza Euripide e via Agatocle, questa volta per la manutenzione della segnaletica stradale, la rimessa in quota dei pozzetti e il ripristino dei marciapiedi.

Il settore Mobilità e Trasporti del Comune di Siracusa ha disposto una serie di modifiche alla circolazione veicolare che resteranno in vigore dalle 15 di lunedì fino alla mezzanotte di venerdì 4 dicembre. Cinque giorni di lavori che interesseranno uno degli snodi più trafficati della città, lungo il percorso di collegamento verso Ortigia. A essere interessata è un’area sulla quale l’amministrazione comunale ha investito negli ultimi anni importanti risorse per la riqualificazione urbana.

I lavori nell’area di piazza Euripide, largo Gilippo e dello Sbarcadero Santa Lucia erano stati avviati nel 2021, nell’ambito di un intervento da 933 mila euro, mentre ancora nel maggio 2024 erano in corso le opere di riqualificazione dell’ex cintura ferroviaria lungo via Agatocle. E adesso si torna a intervenire su segnaletica, pozzetti e marciapiedi.

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Nel dettaglio, le modifiche alla viabilità prevedono:

Chiusura della rotatoria tra via Agatocle, piazza Euripide e largo Gilippo in direzione Ortigia;

Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati di via Agatocle, tra via Re Ierone II e piazza Euripide;

Chiusura al traffico e divieto di sosta su entrambi i lati di largo Gilippo, tra piazza Euripide e viale Diaz, in direzione Ortigia;

Doppio senso di circolazione nel tratto di largo Gilippo tra viale Diaz e via Agatocle, con divieto di sosta su entrambi i lati;

Obbligo di svolta a destra verso piazza Euripide per i veicoli provenienti da via Agatocle, lato via Pasubio;

Inversione del senso unico di marcia in via Agatocle, tra via Re Ierone II e via monsignor Bruno;

Inversione del senso di marcia in via monsignor Bruno verso viale Diaz, compreso il tratto ciclabile, con divieto di sosta su entrambi i lati e obbligo di dare precedenza all’intersezione con viale Diaz.

Per i veicoli provenienti da via Agatocle sarà inoltre obbligatoria la svolta in via monsignor Bruno: a sinistra per chi proviene da via Re Ierone II e a destra per chi proviene da corso Gelone.

Quello della prossima settimana, peraltro, potrebbe non essere l’ultimo cantiere nella zona. Il Comune ha recentemente approvato il progetto esecutivo da 425 mila euro per la mitigazione del rischio idraulico nell’area compresa tra largo Gilippo e le vie Diaz, Montedoro, Agatocle e Arsenale, con ulteriori opere che comporteranno scavi e ripristini delle superfici stradali. A distanza relativamente breve dalla riqualificazione urbana, dunque, si prospettano nuove fasi di lavori in un’area che sembrava aver finalmente archiviato la stagione dei cantieri.