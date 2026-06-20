Siracusa, Strazzulla su Contrada Targia: “servono nuove rotatorie per sicurezza e viabilità”

La sicurezza stradale e la gestione della viabilità lungo Contrada Targia tornano al centro dell’attenzione. A sollevare la questione è Paolo Strazzulla, ex presidente di quartiere e candidato al Consiglio comunale di Siracusa, che ha inviato una segnalazione ai consiglieri provinciali e al presidente del Libero Consorzio chiedendo una valutazione tecnica per migliorare uno dei principali collegamenti tra Siracusa e la frazione di Città Giardino.

Secondo Strazzulla, negli ultimi anni il traffico lungo l’arteria sarebbe aumentato in maniera significativa, trasformando Contrada Targia in una delle strade più trafficate dell’area nord del capoluogo aretuseo.

“Percorro quotidianamente questo tratto e conosco bene le dinamiche della zona – spiega -. Il volume di traffico è cresciuto costantemente e oggi transitano ogni giorno automobili, autobus, mezzi commerciali, camion e veicoli pesanti che servono le numerose attività presenti lungo la strada“.

Lungo l’asse viario insistono infatti distributori di carburante, concessionarie, aziende, attività commerciali e terreni agricoli che generano un continuo flusso di ingressi e uscite da entrambi i lati della carreggiata. Una situazione che, secondo Strazzulla, determina criticità evidenti sotto il profilo della sicurezza stradale.

“Le manovre di immissione e attraversamento avvengono su una strada ad alto scorrimento caratterizzata da traffico intenso e velocità spesso sostenute – prosegue -. Questo aumenta inevitabilmente il livello di rischio per automobilisti e operatori economici presenti nell’area“.

Particolare attenzione viene richiamata sulla zona della stazione di servizio Lukoil, dove l’assenza di infrastrutture intermedie per l’inversione di marcia costringerebbe gli utenti a raggiungere la prima rotatoria utile, distante circa due chilometri. “Questa situazione genera disagi e – ancora Zappulla -, in alcuni casi, può indurre gli automobilisti a effettuare manovre non sempre compatibili con le condizioni di traffico presenti“.

Oltre all’aspetto legato alla sicurezza, la segnalazione pone l’accento anche sulle ricadute in termini di efficienza della mobilità. L’attuale configurazione della viabilità, infatti, obbliga molti utenti a percorrere lunghi tratti aggiuntivi per poter effettuare inversioni di marcia o raggiungere la carreggiata opposta, con conseguente aumento dei tempi di percorrenza, dei consumi di carburante e delle emissioni.

Per questo motivo Strazzulla propone l’avvio di uno studio tecnico finalizzato alla realizzazione di nuove rotatorie in punti ritenuti strategici lungo il tratto di Contrada Targia. “L’obiettivo non è soltanto migliorare la fluidità del traffico, ma soprattutto aumentare i livelli di sicurezza per chi ogni giorno percorre questa importante arteria provinciale“.

La richiesta è stata formalmente indirizzata ai consiglieri provinciali e al presidente del Libero Consorzio affinché la problematica possa essere inserita tra le priorità infrastrutturali del territorio e valutata nell’ambito della programmazione degli interventi sulla rete viaria provinciale.

Un tema che si inserisce nel più ampio dibattito sulla mobilità nell’area nord di Siracusa, interessata negli ultimi anni da una significativa crescita urbanistica e commerciale che ha determinato un progressivo incremento dei flussi veicolari lungo uno dei principali assi di collegamento tra il capoluogo e i centri limitrofi.