Siracusa, “Strepitus Silentii”: a San Giovanni tra teatro, musica e spiritualità

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Video · alle catacombe

Torna anche quest’anno “Strepitus Silentii – Le notti delle catacombe”, il suggestivo percorso teatrale notturno che da 22 edizioni fa rivivere il fascino della catacomba di San Giovanni a Siracusa. Quindici serate e trenta repliche accompagneranno il pubblico, fino al 30 agosto, in un viaggio tra spiritualità, teatro e memoria, alla scoperta della storia della città attraverso le gallerie di uno dei siti simbolo della cristianità.

Protagonisti dello spettacolo sono gli attori Attilio Ierna, Doriana La Fauci, Caterina Pugliese e Marinella Scognamiglio, accompagnati dalle musiche di Romualdo Trionfante e Luciano Maria Moricca. Tra le novità di quest’anno, il percorso prende avvio dalla cripta di San Marciano, luogo da cui, secondo la tradizione, ebbe inizio l’evangelizzazione della Sicilia.

“È un’iniziativa di grande successo che dura da 22 anni – ha spiegato Attilio Ierna –. Quello che colpisce fin dalle prove è la dimensione in cui il visitatore vive l’esperienza: un clima di frescura che inizialmente rigenera e poi arriva in profondità grazie ai tanti messaggi che lo spettacolo trasmette. Il contatto con il pubblico, in un ambiente così raccolto, è fortissimo: si è davvero in mezzo alla gente, si possono guardare negli occhi le persone e comprenderne le reazioni”.

Salvo Sparatore, di Kairós, ha ricordato lo spirito che anima la rassegna, il cui titolo si ispira a un’espressione di San Gregorio Magno: “Il fragore del silenzio, unito alla frescura della catacomba, crea un vero microclima che avvolge completamente il visitatore. Quest’anno la particolarità è partire dalla cripta di San Marciano, luogo ancora poco conosciuto anche dagli stessi siracusani, nonostante la sua enorme importanza per la cristianità”.

Un’esperienza definita “emozionale ma anche spirituale”, capace di far immergere il pubblico nel racconto e nella suggestione di un mondo antico eppure ancora oggi profondamente attuale.

Gli appuntamenti sono in programma tutti i fine settimana di agosto, con due turni serali, alle ore 21 e alle 22.30. La prenotazione è obbligatoria, vista la capienza limitata del sito, e può essere effettuata telefonando ai numeri 0931.64694 o 347.5815794 (dalle 10 alle 17.30), oppure scrivendo a info@kairos-web.com.