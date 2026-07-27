Siracusa, Strepitus Silentii: venerdì al via le notti delle catacombe

Cultura · San Giovanni

Nuovi siti, un cast rinnovato, ma la stessa possibilità di meditare nel fragoroso silenzio della catacomba di San Giovanni a Siracusa.

Al via venerdì 31 luglio Strepitus Silentii – le notti delle catacombe, un viaggio tra spiritualità, teatro e memoria per far rivivere il fascino delle catacombe. Quindici serate e 30 repliche, durante le quali si avrà la possibilità di scoprire la storia di Siracusa attraverso le gallerie della catacomba simbolo della cristianità.

Strepitus Silentii, giunto alla 22esima edizione, quest’anno presenta diverse novità. Le visite notturne teatralizzate sono nate con l’intento di far vivere il sito della catacomba di San Giovanni a Siracusa in un frammento insolito: scendere sottoterra, al chiarore della luna, nel rispettoso silenzio.

Protagonisti sono Attilio Ierna, Doriana La Fauci, Caterina Pugliese, Marinella Scognamiglio. Musiche di Romualdo Trionfante e Luciano Maria Moricca.

Strepitus Silentii è promosso dalla società Kairós Turismo Cultura Eventi di Siracusa, in collaborazione con l’Ispettorato per le Catacombe della Sicilia Orientale, la Custodia delle Catacombe di Siracusa e l’Ufficio Diocesano per la Pastorale del Turismo dell’Arcidiocesi di Siracusa e il supporto dell’associazione culturale L’isola del Dialogo, Cantine Pupillo e Pasticceria Alfio Neri. Il patrocinio è del Comune di Siracusa.

Gli appuntamenti di Strepitus silentii sono programmati tutti i fine settimana di agosto con i consueti orari (I visita ore 21 e II visita ore 22.30). La prenotazione è obbligatoria ed è possibile prenotare telefonando al seguente numero: 0931.64694 oppure 3475815794 (dalle 10 alle 17.30) oppure inviando una email a info@kairos-web.com