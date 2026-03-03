Siracusa, stretta alla Borgata: verifiche su pedoni e automobilisti. Espulso un cittadino straniero

Continuano i controlli della Polizia di Stato nella zona della Borgata a cura degli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa e del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania.

Nella serata di ieri, su disposizione del Questore Roberto Pellicone, sono stati eseguiti capillari servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati nei pressi del Quartiere Santa Lucia. Sono state identificate complessivamente 76 persone, controllati 35 veicoli, contestate 3 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada e ritirati 3 documenti. Un mezzo è stato sequestrato.

In tale scenario operativo, agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura aretusea hanno eseguito un provvedimento di espulsione a carico di un cittadino tunisino, di 52 anni, con precedenti per furto, rapina aggravata, evasione, violazioni in materia di immigrazione, stupefacenti, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale.

Lo straniero è stato prelevato dalla Casa di Reclusione di Augusta (SR), dopo aver scontato una pena carceraria, ed è stato rimpatriato nel Paese d’origine.