Cronaca · Polizia

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Prosegue senza sosta l’attività di controllo della Sezione Annona della Polizia Municipale di Siracusa nei confronti delle attività commerciali che occupano abusivamente il suolo pubblico con esposizioni di merce, gadget, magliette, souvenir e altri articoli.

Su sollecitazione dell’Amministrazione comunale, i controlli sono stati ulteriormente intensificati con particolare attenzione alle esposizioni selvagge che, oltre a sottrarre spazio alla libera fruizione dei marciapiedi e delle aree pubbliche, contribuiscono a deturpare il decoro urbano e l’immagine della città.

L’attività degli agenti punta a contrastare le occupazioni non autorizzate, verificando il rispetto delle concessioni e delle disposizioni che regolamentano l’utilizzo del suolo pubblico. Nel mirino, in particolare, le attività che espongono all’esterno dei propri esercizi commerciali merce di ogni genere, spesso invadendo marciapiedi e spazi destinati al transito dei pedoni senza le necessarie autorizzazioni.

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Nei confronti dei trasgressori vengono elevati gli appositi verbali e applicate le sanzioni previste, che possono comportare anche la chiusura temporanea dell’attività commerciale per un periodo da un minimo di 5 giorni fino a 15 giorni nei casi di recidiva.

L’azione di controllo proseguirà anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole, tutelare la sicurezza e la libera circolazione dei pedoni e restituire decoro agli spazi pubblici.

Una linea di intervento che punta a contrastare comportamenti non conformi alle norme e a riaffermare il principio che il suolo pubblico è un bene comune, il cui utilizzo deve avvenire nel rispetto delle regole e dei diritti dell’intera collettività.