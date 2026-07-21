Siracusa, stretta di controlli alla Borgata e sequestro di stupefacenti nella zona alta

Cronaca · Polizia di Stato

Nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato nella zona della Borgata capillari servizi di controllo del territorio, identificando 108 persone e controllando 61 veicoli. Le sanzioni al codice della strada sono state 4 (tra cui mancata revisione del mezzo e guida senza patente).

La presenza della Polizia di Stato nel quartiere Santa Lucia, spesso teatro di episodi di illegalità, ha il precipuo scopo di innalzare il livello di sicurezza percepita e reale nella zona come richiesto dai residenti e dall’opinione pubblica locale.

Nella stessa giornata, agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura, nell’ambito del quotidiano contrasto al consumo ed allo spaccio di droga, hanno rinvenuto e sequestrato, in funzione preventiva, 30 grammi di cocaina e 66 grammi di hashish, nascosti sotto un grosso masso sito sul ciglio della strada, nella zona alta della città.