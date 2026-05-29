Siracusa, stretta sui monopattini: 36 sanzioni con le nuove regole. Imbrò: “norme chiare”

Trentasei sanzioni elevate in poco più di dieci giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice della strada sui monopattini elettrici. A fare il punto è l’assessore alla Polizia municipale di Siracusa, Sergio Imbrò, che richiama soprattutto il tema della sicurezza e della prevenzione. Nel dettaglio, le sanzioni contestate dalla Polizia municipale sono state 19 per mancato utilizzo del casco e 17 per assenza della targhetta identificativa prevista dalla nuova normativa.

“È il risultato dei primi dieci giorni dall’introduzione delle nuove regole – spiega Imbrò – e credo sia una norma importantissima soprattutto per i nostri ragazzi e per chi utilizza quotidianamente questo mezzo”.

L’assessore sottolinea come i monopattini rappresentino sicuramente un mezzo utile sotto il profilo della mobilità e dell’impatto ambientale, ma evidenzia la necessità di rispettare regole precise. “I monopattini non hanno l’ingombro e l’inquinamento delle automobili, ma anche chi utilizza questi mezzi deve seguire norme chiare, soprattutto quelle legate alla sicurezza”.

Particolare attenzione viene posta sull’obbligo del casco. “Lo diciamo sempre: il casco può sembrare un oggetto poco importante, ma è quello che può salvarti la vita. Che si sia su un motorino, in macchina da corsa o su un monopattino, basta una semplice caduta e una botta alla testa può avere conseguenze gravissime”.

Imbrò insiste anche sul valore della targhetta identificativa, prevista per consentire una tracciabilità del mezzo: “La targhetta permette di identificare il monopattino e risalire al proprietario, ed è quindi uno strumento importante”.

L’assessore chiarisce infine come l’obiettivo dei controlli non sia quello di fare cassa attraverso le multe, ma sensibilizzare i cittadini: “A noi non interessano le sanzioni per punire il cittadino. Le multe servono soprattutto a creare consapevolezza e a far capire l’importanza del rispetto delle regole per muoversi in sicurezza”.