Siracusa, strisce bianche e colonnine elettriche: il Comune avvia le verifiche

Attualità · Viale Teracati

La vicenda degli stalli per la ricarica delle auto elettriche di viale Teracati, raccontata ieri da SiracusaNews, arriva oggi a un nuovo capitolo. Dopo l’articolo pubblicato ieri sulla particolare configurazione dell’area – con strisce bianche, colonnine per la ricarica e segnaletica verticale – alla redazione è arrivata la lettera di una lettrice proveniente da Palazzolo che racconta di essere incorsa in una multa proprio dopo aver parcheggiato in quegli spazi.

La donna ha scelto di rivolgersi alla nostra redazione per segnalare quella che ritiene essere una situazione di scarsa chiarezza della segnaletica, soprattutto per chi non conosce la zona. “Se piazzate le colonnine di ricarica per le macchine elettriche, almeno fornitele di una segnaletica adeguata e a norma con le disposizioni vigenti“, scrive la lettrice rivolgendosi al sindaco e agli uffici comunali competenti, contestando in particolare il fatto che gli stalli siano delimitati dalle strisce bianche, normalmente associate ai parcheggi gratuiti.

Nel suo racconto la donna riferisce di aver avuto difficoltà anche dopo la contestazione, dovendo recuperare la propria automobile, “non essendo del posto non sapevamo come riprendere la macchina dall’altro capo della città” racconta, invitando al contempo il Comune a prendere necessari provvedimenti.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

“Vi vorrei semplicemente ricordare – scrive ancora – che le strisce che delimitano le aree di ricarica devono essere colorate, per i più zelanti il colore è il verde, ma va bene anche il giallo. Se poi siete a corto di colori usate anche il bianco, ma almeno abbiate l’accortezza di disegnare dentro l’area delimitata il simbolo della macchina con il filo di ricarica.”

Al di là dei toni della lettera, la segnalazione ha portato la redazione a chiedere chiarimenti direttamente agli uffici comunali. E da Palazzo Vermexio è arrivata una prima risposta operativa: la situazione sarà verificata direttamente sul posto.

Sono stati infatti allertati gli uffici della Viabilità che effettuerà un sopralluogo per verificare la configurazione degli stalli e la relativa segnaletica, valutando se siano necessari interventi per rendere più chiara la destinazione degli spazi.

Ed è proprio questo il punto. Non si tratta infatti soltanto di stabilire che gli stalli siano riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, ma di capire se un automobilista, siracusano e non, possa riconoscerlo con sufficiente immediatezza dalla segnaletica presente. Ed è proprio la combinazione tra le strisce bianche e la segnaletica verticale ad aver generato la situazione segnalata ieri e oggi nuovamente sottoposta all’attenzione dell’amministrazione.

Se il sopralluogo dovesse evidenziare elementi di effettiva ambiguità, la Viabilità potrebbe quindi indicare eventuali correttivi e informare la Polizia municipale, anche per evitare il ripetersi di situazioni simili a quella di ieri. Sul fronte delle multe già elevate, invece, ogni eventuale valutazione dovrà necessariamente partire dagli accertamenti sulla regolarità e sulla chiarezza della segnaletica presente sul posto. Solo un eventuale ricorso al Giudice di Pace, potrà chiarire se le contestazioni già elevate debbano essere annullate o meno.

La prossima parola, intanto, spetta ai tecnici del Comune che dovranno chiarire se a loro avviso quella configurazione degli stalli sia sufficientemente chiara oppure se, per evitare nuovi equivoci, sia necessario intervenire sulla segnaletica.