Siracusa, studentesse dell’Einaudi protagoniste al progetto “Capaci di Partecipare”

In occasione della giornata della legalità, si è svolta a Catania la conclusione del progetto “Capaci di partecipare” organizzato da Associazione Nazionale Magistrati (ANM). Hanno vinto il primo e il terzo premio due studentesse dell’istituto Einaudi: Aurora Guarino della 2tred e Gioia Ossino della 3FS. Su 174 lavori presentati e 84 scuole partecipanti dalle province di Catania e di Siracusa, salire sul podio con due studentesse è un risultato importante che testimonia l’impegno e la dedizione dei nostri alunni. Gioia Ossino ha presentato un dipinto rappresentante il “ponte della legalità”.

Aurora Guarino, che si è aggiudicata il primo premio, ha partecipato con un racconto dal titolo Voci dal passato, un monologo interiore di un bambino, Emanuele Attardi, vittima della mafia. Qui un breve estratto del monologo: “Perché la mafia non è un film. È reale. Ormai vi sentite così distanti da quella realtà. Eppure, ci vivete. È alquanto distopico, e sarà la vostra rovina. Eppure, tutti possedete la più grande difesa contro la mafia: la capacità di denunciarla. Denunciare significa, prima di tutto, rompere l’abitudine. Significa smettere di chiamare “favore” ciò che è un diritto, smettere di chiamare “rispetto” quella che è semplice sottomissione, e smettere di chiamare “fatalità” un sistema che invece ha dei responsabili precisi”

Grande soddisfazione è stata espressa dalla referente ai concorsi, prof.ssa Giovanna Megna, e dal Dirigente Scolastico dell’Einaudi, prof.ssa Egizia Sipala.

“Capaci di partecipare” è un importante progetto ed evento di legalità promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e rivolto alle scuole siciliane. L’iniziativa coinvolge attivamente gli studenti nella riflessione sui valori della giustizia, della libertà e della memoria delle vittime di mafia.