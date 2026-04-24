Siracusa, studenti a lezione di legalità fiscale con i commercialisti

Un’importante occasione di formazione e orientamento per gli studenti dell’Istituto “Insolera” di Siracusa, protagonisti di un’attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della città.

Coinvolte le classi quarte e quinte degli indirizzi ASI e CM, che hanno avuto modo di approfondire il ruolo del dottore commercialista nei suoi molteplici aspetti professionali. Al centro dell’incontro, temi di grande attualità come le verifiche fiscali, la lotta all’evasione e il rispetto dei principi di legalità, insieme al concetto di equa tassazione basata sulla capacità contributiva.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto diretto tra studenti e professionisti del settore, offrendo uno sguardo concreto sul mondo del lavoro e sulle responsabilità legate alla professione economico-contabile.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto all’Ordine dei Dottori Commercialisti, al presidente Massimo Conigliaro, alla consigliera M.G. Fangano e al dottor Salvo De Benedictis, per la disponibilità e l’impegno dimostrati.

Riconoscimenti anche ai docenti coinvolti — A. La Rocca, M. Bentivegna, S. D’Antoni e A. Vespucci — per aver accompagnato gli studenti in questo percorso formativo.

Particolarmente apprezzata la partecipazione attiva degli studenti, che hanno dimostrato interesse e attenzione durante tutta l’attività.