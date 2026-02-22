Siracusa, studenti e musica per raccontare il cambiamento climatico: progetto internazionale tra Italia, Islanda e Grecia

Un ponte culturale e scientifico tra tre Paesi europei prende forma attraverso la musica e la narrazione. È il progetto ideato dalla flautista italiana Pamela De Sensi, residente da anni in Islanda, che coinvolge il Liceo Gargallo di Siracusa, il Conservatorio di Kópavogur e una scuola superiore di Nea Paramos, in Grecia.

Da giovedì scorso sono in corso le riprese di un documentario in cui gli studenti dei tre Paesi raccontano, attraverso parole e musica, i cambiamenti climatici che hanno interessato i mari di Italia, Islanda e Grecia negli ultimi cento anni.

Il progetto coinvolge complessivamente 58 studenti e si propone di unire linguaggi artistici e riflessione scientifica, offrendo ai giovani un’esperienza formativa internazionale e interdisciplinare.

La proiezione finale del documentario, accompagnata da musica dal vivo eseguita dagli stessi studenti, è prevista per il prossimo settembre in Islanda, dove tutti i partecipanti si riuniranno per presentare il lavoro al pubblico.

“Si tratta di un’iniziativa che mette al centro i ragazzi, rendendoli protagonisti di un racconto importante e attuale come quello del cambiamento climatico – spiega Pamela De Sensi -. Attraverso la musica e la collaborazione internazionale vogliamo creare consapevolezza e connessioni tra culture diverse”.