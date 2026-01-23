Siracusa, studenti in protesta: “Il Rizza è casa nostra, non andiamo via”

Questa mattina a Siracusa gli studenti dell’istituto Rizza sono scesi in strada per difendere la loro scuola e la storica sede. Con lo slogan “Il Rizza è casa nostra e noi non andiamo via”, i ragazzi hanno manifestato contro l’ipotesi di trasferimento dell’istituto, rivendicando il diritto a restare in quello che considerano molto più di un semplice edificio scolastico.

Il corteo è partito dal Pantheon e ha attraversato il centro cittadino fino a piazza Archimede, dove gli studenti hanno ribadito le proprie ragioni. “Il Rizza è casa nostra e non ce ne andiamo perché è la nostra sede e la vogliamo difendere – ha dichiarato Francesca Carpinteri, rappresentante d’istituto –. È una sede storica e un istituto tecnico, non è un gioco da ragazzi. La scuola non è solo quattro mura: qui abbiamo passato la nostra vita. Io sono al quinto anno, ma anche gli studenti più giovani hanno scelto consapevolmente questa sede”

Al centro della protesta anche il tema della logistica e dei collegamenti. “Molti studenti abitano nella zona sud di Siracusa, tra Ortigia e la Borgata – ha aggiunto Carpinteri –. Spostare la sede più a sud significherebbe creare enormi difficoltà: non tutti hanno autobus, passaggi o mezzi per raggiungere una nuova scuola. C’è il rischio concreto che qualcuno abbandoni il percorso di studi. Gli studenti non possono essere trattati come pacchi postali”

Alla manifestazione hanno preso parte anche rappresentanti politici. Presente il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Carlo Gilistro, che ha sottolineato: “Gli studenti non sono pacchi postali per risparmiare poche briciole. L’Italia ha speso enormi risorse per il centro migranti in Albania e non riesce a investire adeguatamente nelle scuole?”

Sulla stessa linea il consigliere comunale del Partito Democratico Massimo Milazzo, che ha ribadito il valore simbolico dell’edificio: “Questo palazzo rappresenta storia e identità per il Rizza e per la città”