Attualità · “I viaggi del cuore”

Siracusa approderà su Canale 5 con una puntata de “I viaggi del cuore”, il programma televisivo dedicato alla scoperta dei territori e delle loro tradizioni culturali e religiose. Una vetrina nazionale per la città, ma non gratuita: il Comune ha stanziato 20 mila euro per la realizzazione e la messa in onda del prodotto televisivo, affidando il servizio alla società romana Me Production.

Il provvedimento prevede un affidamento diretto per la produzione di una puntata interamente dedicata a Siracusa, che sarà trasmessa sulla rete Mediaset tra la fine di novembre 2026 e gennaio 2027 e successivamente consultabile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. L’iniziativa nasce da una proposta presentata il 26 ottobre dalla stessa Me Production, che ha quantificato in 20 mila euro, comprensivi di Iva e altri eventuali oneri, il costo complessivo dell’operazione. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è promuovere Siracusa attraverso un prodotto audiovisivo capace di valorizzarne il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, con particolare attenzione alla figura di Santa Lucia e alle tradizioni legate al culto della patrona.

La scelta del periodo non è casuale. Nella determina viene richiamata espressamente la ricorrenza del 13 dicembre, quando Siracusa celebra la solennità di Santa Lucia. L’amministrazione intende affiancare alle celebrazioni religiose e alla tradizionale processione un’iniziativa di promozione rivolta a un pubblico più ampio, sfruttando la diffusione televisiva nazionale. Il provvedimento richiama inoltre gli obiettivi del Documento unico di programmazione 2026-2028, nel quale il Comune individua tra le proprie priorità il rafforzamento dell’immagine di Siracusa come destinazione culturale e turistica di rilievo internazionale, anche attraverso il coinvolgimento di produzioni cinematografiche e televisive.

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L’operazione rappresenta un investimento pubblico in promozione televisiva: non si tratta semplicemente della scelta autonoma di una trasmissione di raccontare Siracusa, ma di un servizio di produzione e diffusione acquistato dall’amministrazione comunale e che sarà messo in onda entro gennaio, mentre il contenuto sarà disponibile anche online.