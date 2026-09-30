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Attualità 3 ottobre

Siracusa su Rai 1: una puntata speciale di Linea Verde dedicata al territorio

di Oriana Gionfriddo ·
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linea verde sr

Le telecamere della Rai tornano a raccontare le bellezze del territorio di Siracusa. Il programma “Linea Verde – L’Italia è straordinaria” dedica una puntata speciale alla città e alla sua provincia, condotta da Federico Quaranta e Daria Luppino.

La puntata andrà in onda in prima visione sabato 3 ottobre alle 12.20 su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Quaranta e Luppino racconteranno i paesaggi, la storia, le aziende storiche e l’identità culturale e agroalimentare di Siracusa e della sua provincia.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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