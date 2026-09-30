Siracusa su Rai 1: una puntata speciale di Linea Verde dedicata al territorio

Attualità · 3 ottobre

Le telecamere della Rai tornano a raccontare le bellezze del territorio di Siracusa. Il programma “Linea Verde – L’Italia è straordinaria” dedica una puntata speciale alla città e alla sua provincia, condotta da Federico Quaranta e Daria Luppino.

La puntata andrà in onda in prima visione sabato 3 ottobre alle 12.20 su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Quaranta e Luppino racconteranno i paesaggi, la storia, le aziende storiche e l’identità culturale e agroalimentare di Siracusa e della sua provincia.