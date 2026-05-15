Siracusa, su riva Nazario Sauro l’esibizione live di “Sonik”

In riva Nazario Sauro al via i preparativi per l’esibizione di Sonik in dj-set, domani (16 maggio) alle 22. L’evento sarà aperto alle 20,30 da 2 dj storici della movida siciliana: Paolo Distefano e Luca Occhipinti. Conduce la serata Francesco Barone.

​Un concerto, quello di Sonik, dedicato al mondo della musica elettronica. Il suono di tendenza, i campioni musicali che hanno segnato la storia e la melodia del grande pop si fondono in uno spettacolo di quasi 2 ore in una location sul mare di Ortigia.

​Durante l’esibizione dell’artista verrà realizzato un episodio televisivo della serie “LIVE IN…” che sarà successivamente messo in onda sul digitale terrestre nazionale e sulla piattaforma Sky. Il programma racconterà l’evento nella sua totalità. L’obiettivo è mettere in luce la risposta di Siracusa al sostegno dell’arte, del turismo, della cultura e dello spettacolo. Patrimonio del territorio e musica si fondono in un potente linguaggio di comunicazione universale.

“Il progetto “Live In” – spiega Sonik – nasce per sostenere turismo, cultura, arte e spettacolo della nostra meravigliosa Italia. Siamo lieti che Siracusa abbia accolto la realizzazione di questo evento e ci auguriamo che il nostro contributo artistico possa essere utile a valorizzare ancora di più questa meravigliosa location e a viverne la Bellezza in musica”.

​Nell’area interessata dall’evento, dalle 8 di stamattina e fino alle 7 di domenica è in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria dei mezzi.