Siracusa, su Tv2000 il docufilm “Piange una Madre”

Domenica 22 febbraio 2026, TV2000 trasmetterà la replica del Docufilm “Piange una Madre”, che ripercorre i primi giorni della Lacrimazione della Madonna a Siracusa. Una storia ancora viva nella memoria dei testimoni oculari che raccontano quanto hanno vissuto dal 29 agosto all’1 settembre 1953.
Il Docufilm “Piange una Madre”, girato a Siracusa nell’estate del 2025, ripropone la visione della pellicola di Nicola Guarino, il quale poté filmare le straordinarie sequenze della lacrimazione del Quadretto del Cuore Immacolato di Maria.
Per la prima volta, lo straordinario documento cinematografico della pellicola è visibile in alta risoluzione 4K che offre la possibilità di vedere le immagini quattro volte più dettagliate rispetto al Full HD.
