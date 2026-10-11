Siracusa, subito riscatto: 3-0 alla Vigor Lamezia, gli azzurri tornano a sorridere

Sport · SERIE D GIRONE I

Dopo la battuta d’arresto sul campo del Milazzo, il Siracusa rialza subito la testa e supera con un netto 3-0 la Vigor Lamezia al De Simone, nella settima giornata del campionato di Serie D, girone I. Una vittoria importante per il morale e per la classifica, arrivata nonostante le condizioni non ottimali di diversi elementi e l’assenza di Pistone.

Mister Cacciola deve fare i conti con qualche problema di formazione: Lulli non è al meglio, e anche altri giocatori chiave non arrivano alla sfida nelle condizioni ideali. Il Siracusa, però, parte con il piglio giusto e al 10’ costruisce la prima occasione pericolosa con Dalloro, che dal limite costringe Marano a rifugiarsi in corner. Sul calcio d’angolo seguente, Lulli pesca Negro, il cui colpo di testa termina alto.

Gli azzurri insistono e un minuto dopo è ancora Lulli a inventare la verticalizzazione per Guida, che calcia in caduta da posizione defilata trovando la risposta agevole del portiere ospite. Al 15’ nuova iniziativa sulla destra: Zaka mette al centro per Guida, che si gira rapidamente ma trova la deviazione di un difensore.

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Il vantaggio è soltanto rimandato. Al 25’ Angelo Guida sblocca il risultato, facendosi trovare pronto sul secondo palo e insaccando in spaccata il preciso assist dalla sinistra di Costanzo. Il Siracusa è padrone del campo e appena due minuti dopo colpisce ancora. Questa volta è Lulli a disegnare una splendida verticalizzazione per Zaka: l’esterno controlla di destro, salta un avversario e con il sinistro batte Marano per il raddoppio.

La Vigor fatica a reagire, mentre gli azzurri continuano a spingere. Al 38’ Lulli prova la conclusione dalla distanza, con il pallone che sorvola di poco la traversa. Al 42’ è Giacomarro a impegnare severamente Marano, costretto a deviare in calcio d’angolo. Si va al riposo sul 2-0, con il Siracusa in pieno controllo della gara.

La ripresa si apre con una Vigor Lamezia più intraprendente. Al 52’ Rodio si accentra dalla sinistra e lascia partire un destro dal limite, deviato di poco a lato. Tre minuti dopo Borriello ci prova ancora dalla distanza, ma questa volta Ferilli blocca senza difficoltà.

Gli ospiti aumentano la pressione e al quarto d’ora della ripresa sfiorano il gol con Rodio, che disegna una conclusione a giro dalla sinistra: Ferilli è battuto, ma il pallone si stampa sulla parte interna del palo e torna in campo, con la difesa azzurra che riesce a liberare. Poco dopo un’altra conclusione dal limite, deviata, termina sul fondo, mentre Cantoro costringe Ferilli a una parata bassa.

Cacciola interviene dalla panchina inserendo Aurino al posto di Lulli, mentre il Siracusa cerca di ritrovare equilibrio e di allentare la pressione avversaria. Al 67’ Guida trova anche la via del gol, avventandosi per primo sulla respinta di Marano dopo un tiro di Giacomarro, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

La Vigor continua a provarci e al 78’ Cantoro, servito in area in buona posizione, spreca calciando alto. Cacciola inserisce Ndiaye al posto di Guida e proprio il neoentrato, un minuto più tardi, sfiora il gol con un esterno sinistro che termina sull’esterno della rete. L’azione nasce da un’altra splendida verticalizzazione di Zaka, tra i protagonisti della giornata.

All’80’ è ancora il Siracusa a rendersi pericoloso: Aurino calcia una punizione da posizione defilata e Gomez deve salvare di testa sulla linea, evitando il terzo gol azzurro.

Il tris arriva comunque all’85’. Giacomar​​ro raccoglie l’occasione dal limite e lascia partire un destro preciso e potente che batte Marano, chiudendo definitivamente la partita. Un minuto più tardi Cacciola concede la standing ovation a Calleri, autore di una prova positiva, sostituendolo con Baudo. Al secondo di recupero azzurri vicini al poker con Cacciola che da destra si accentra ma la sua conclusione colpisce la parte interna del palo.

Finisce 3-0 al De Simone. Il Siracusa archivia la sconfitta di Milazzo con una prestazione convincente, soprattutto nel primo tempo, quando costruisce il doppio vantaggio grazie a Guida e Zaka. Nella ripresa gli azzurri soffrono la reazione della Vigor, ma resistono e trovano nel finale il gol che mette al sicuro il risultato.

Un successo che restituisce fiducia alla squadra di Cacciola e rilancia il Siracusa, adesso a metà classifica.