Siracusa, successo per il convegno “Italian Teacher Programme” Itp Cern: cento docenti a confronto sui limiti della scienza

Si è concluso con successo il quarto Convegno Nazionale “Italian Teacher Programme” Itp Cern, dal titolo “Limite: l’ambizione di andare oltre”. Il Convegno, organizzato dall’Istituto “Luigi Einaudi” di Siracusa, ha visto la partecipazione di circa 100 docenti di materie scientifiche (essenzialmente fisici) di tutta Italia.

Relatori del convegno sono stati docenti di Università e Centri di Ricerca italiani. La prima sessione è stata curata dalla prof.ssa Alessia Rita Tricomi, docente presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania e Direttrice della Sezione INFN di Catania con la presentazione “Oltre il modello standard: le sfide sperimentali”. La prof.ssa Irene Giardina del Dipartimento di Fisica & ISC-CNR dell’Università Sapienza di Roma è intervenuta con una presentazione dal titolo “Fisica dei sistemi complessi, anche viventi”. La terza sessione, invece, è stata a cura del Direttore di Ricerca Adriano Fontana, INAF Osservatorio Roma con una presentazione dal titolo “Lontani nel tempo e nello spazio: viaggio ai limiti dell’universo?”.

I partecipanti al convegno si sono anche confrontati, in gruppi, su tematiche scientifiche. “Lo strumento IA nella didattica: esempi e best practices”, coordinato dal prof. Giuseppe Fiamingo, “La Fisica contemporanea nella didattica: esempi e best practices”, curato dalla prof.ssa Laura Brigo, “Osserva la fisica in azione: esperimenti reali, misure digitali (software e hardware)”, coordinato dal prof. Fabio Cerbino, “La cultura dei sistemi complessi (analisi dati, informazioni complesse, ecc): strategie per introdurla nella didattica”, curato dal prof. Giuseppe Zampieri e “Interfaccia scuola-università: approccio narrativo VS test di performance. Come migliorare la situazione?”, coordinato dalla prof.ssa Georgia Conti.

Sono stati tanti gli eventi collaterali che hanno accompagnato il convegno. La visita in notturna del Castello Maniace a cura della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con la presenza del dott. Tiralongo e della dott.ssa Aprile, un approfondimento sulla figura di Archimede a cura del prof. Enzo Monica, Presidente associazione “Il Cerchio – Arte e scienze”, sulla storia di Siracusa con il prof. Salvo Santuccio, Presidente Società di Storia Patria Siracusana, e sulla architettura di Siracusa tenuto dal prof. Emanuele Gallotta, della SDS di Architettura, Università di Catania. I partecipanti hanno potuto assistere anche alla straordinaria rappresentazione teatrale a cura degli studenti dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico (Adda), coordinati dai prof. Michele Dell’Utri e Giulia Valentini dell’Inda, che si è tenuta all’Urban Center di Siracusa.

Durante il convegno sono stati messi a dimora due alberi di ulivo nel terreno di pertinenza dell’Einaudi per sottolineare ancora l’impegno e l’attenzione dei ricercatori e dei docenti delle materie scientifiche per l’Ambiente.

Ultimo momento di notevole contenuto emotivo è stato l’evento “Confini e limiti: l’iniziativa Semi di Lampedusa” che ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema dell’accoglienza e della solidarietà con le testimonianze di alcuni docenti che hanno approfondito la tematica. Al Convegno è intervenuto Vito Fiorino, il pescatore che il 3 ottobre 2013 salvò la vita a 47 persone, il cui racconto ha commosso tutti i partecipanti.

L’organizzazione del Convegno è stata seguita dall’Einaudi e dal Comitato Scientifico (dott.ssa Antonella Del Rosso, ricercatrice CERN e referente dell’Italian Teacher Programme del Cern e i prof. Laura Brigo, Fabio Cerbino, Georgia Conti, Giuseppe Fiamingo, Xenia Fosella, Giuseppe Zampieri, Salvatore La Delfa e Lucia Dugo).

Per i saluti istituzionali sono intervenuti Francesco Italia, Sindaco di Siracusa, Edy Bandiera, Assessore all’Istruzione, Teresella Celesti, ex Dirigente dell’Einaudi, Fernanda Bonaiuto, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

Soddisfatti per l’esito del Convegno il Dirigente Scolastico dell’Einaudi, prof.ssa Egizia Sipala, i docenti organizzatori Salvo La Delfa e Patrizia Dugo e la dott.ssa Antonella Del Rosso, ricercatrice CERN e referente dell’Italian Teacher Programme del Cern.

L’evento è stato patrocinato da: Comune di Siracusa, Siracusa Città Educativa, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa – Regione Sicilia. Si ringrazia inoltre: Fondazione INDA (Istituto Nazionale Dramma Antico), Adda (Accademia d’Arte del Dramma Antico), Società Siracusana di Storia Patria, IISS “E Majorana” di Avola (SR), Il Cerchio – Arti e Scienze. Con il contributo di: Carlo Morrone Editore, Soluzioni informatiche e gestionali “S.G. Technology s.r.l.”, Zanichelli Editore, Società di Ingegneria “PSGM Company”, Biscottificio “Le Spighe di Demetra”, Soluzioni informatiche “Web3volution soc.coop”.