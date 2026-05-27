Siracusa sul podio nazionale del gioco d’azzardo: nel 2025 “bruciati” oltre 1,4 miliardi di euro

La provincia di Siracusa si conferma uno dei “motori” dell’azzardo in Italia, posizionandosi ai vertici delle classifiche nazionali per volumi di gioco, con una predilezione preoccupante per il canale online. Secondo i dati della quarta edizione del “Libro Nero dell’Azzardo”, riferiti all’annualità 2025, il territorio aretuseo scala le vette della spesa pro capite, delineando un quadro di profonda criticità sociale ed economica.

I dati complessivi per la provincia di Siracusa sono impressionanti: nel 2025 la raccolta totale (fisico e online) ha raggiunto la cifra di 1.418.462.740,82 euro. Esaminando la spesa per ogni singolo cittadino maggiorenne, la provincia si colloca al nono posto in Italia con una media di 4.374,73 euro giocati pro capite.

Tuttavia, è nel settore dell’azzardo online che Siracusa registra il dato più allarmante: con una giocata media di 3.844,65 euro per ogni residente tra i 18 e i 74 anni, la provincia aretusea è terza a livello nazionale, superata solo da Isernia e Messina. Questo volume di giocate da remoto rappresenta il 66,2% della raccolta complessiva provinciale, superando di gran lunga la media nazionale del 61%.

L’analisi territoriale rivela che il fenomeno non riguarda solo il capoluogo, ma investe con forza l’intera provincia. Il comune capoluogo si posiziona al terzo posto tra i capoluoghi d’Italia per intensità di gioco online (fascia 18-74 anni), con 4.327,89 euro giocati mediamente da ogni cittadino. La città da sola ha generato una raccolta online di oltre 361 milioni di euro nel 2025.

Il rapporto evidenzia come i volumi più elevati si registrino spesso in centri più piccoli. Priolo Gargallo e Floridia superano addirittura il capoluogo per intensità di gioco online, con medie rispettivamente di 4.772,44 euro e 4.700,09 euro pro capite.

Seguono con dati superiori alla media nazionale centri come Avola (4.090,28 €), Francofonte (3.937,44 €), Noto (3.847,04 €) e Pachino (3.542,77 €).

Il rapporto curato da Fondazione Isscon, Federconsumatori e CGIL è netto nel definire l’azzardo una “tassa sulla povertà”. Esiste infatti una correlazione inversa tra benessere economico e propensione al gioco: laddove la crisi è più sentita, cresce l’illusione di una vincita risolutiva. La Sicilia, insieme alla Campania, è indicata come la regione trainante dell’online.

Il Libro Nero sottolinea come l’azzardo online sia spesso permeabile a infiltrazioni della malavita organizzata, utilizzata come strumento per il riciclaggio di denaro sporco. Nella provincia di Siracusa, la raccolta online è cresciuta dell’8,2% in un solo anno e di quasi il 20% rispetto al 2023, un’espansione costante che non sembra conoscere crisi.

Di fronte a questi numeri, le organizzazioni promotrici del rapporto chiedono con forza la redazione di un bilancio sociale dell’azzardo, che tenga conto non solo delle entrate erariali (peraltro in calo a causa del passaggio al gioco online, meno tassato), ma soprattutto dei costi sanitari per la cura delle dipendenze e del sostegno economico alle famiglie impoverite.