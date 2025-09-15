Siracusa sul tetto del Mondo: Vincenzo Maiorca e Giuseppe Bramante sono d’Oro nell’Americana

Oro, e porta la firma di Vincenzo Maiorca e Giuseppe Bramante, talenti siracusani entrambi atleti del Gsd Pattinaggio Città di Priolo Gargallo, che insieme con il senese Duccio Marsilli hanno centrato il primo posto nella staffetta specialità Americana (3mila metri relay).

Un primo posto che vale la conferma del titolo mondiale. È la seconda medaglia che arriva per Vincenzo Maiorca in questi mondiali in corso a Beidahe, in Cina: nei giorni scorsi era arrivato un bronzo nella 200 metri ad atleti contrapposti.